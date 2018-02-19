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    Бонуччи: «С приходом Гаттузо в «Милан», команда полностью поменялась»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи считает, что с приходом в команду главного тренера Дженнаро Гаттузо, игра красно-черных заметно изменилась в лучшую сторону.

    «Мы все видим, что с приходом Гаттузо в «Милан», команда полностью поменялась. «Милан» заиграл, мы набрали форму, и все это благодаря тренеру. Мы сделали большой шаг вперед и должны продолжать двигаться вперед в том же духе», – приводит слова Бонуччи Mediaset Premium.

    Матч 25-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Сампдория» завершился накануне со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 10:41
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