Бонуччи: «С приходом Гаттузо в «Милан», команда полностью поменялась»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи считает, что с приходом в команду главного тренера Дженнаро Гаттузо, игра красно-черных заметно изменилась в лучшую сторону.

«Мы все видим, что с приходом Гаттузо в «Милан», команда полностью поменялась. «Милан» заиграл, мы набрали форму, и все это благодаря тренеру. Мы сделали большой шаг вперед и должны продолжать двигаться вперед в том же духе», – приводит слова Бонуччи Mediaset Premium.

Матч 25-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Сампдория» завершился накануне со счетом 1:0.