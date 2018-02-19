Асенсио хочет больше играть в «Реале»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который стал автором дубля в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», хотел бы больше времени проводить на поле.

«Бетис»? Мы знали, что эта команда показывает сильную игру на своем поле. По этой причине мы начали матч более агрессивно, чем обычно.

Моя игра? Я не согласен с тем, когда говорят, что у меня складывается неудачный сезон. Да, если играешь не во всех матчах, то ты не сможешь проявить себя в полной мере. В любом случае я стараюсь использовать то время, которое мне доверяет на поле тренер», – сказал Асенсио.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Реал» завершился со счетом 3:5.