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    Асенсио хочет больше играть в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, который стал автором дубля в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», хотел бы больше времени проводить на поле.

    «Бетис»? Мы знали, что эта команда показывает сильную игру на своем поле. По этой причине мы начали матч более агрессивно, чем обычно.

    Моя игра? Я не согласен с тем, когда говорят, что у меня складывается неудачный сезон. Да, если играешь не во всех матчах, то ты не сможешь проявить себя в полной мере. В любом случае я стараюсь использовать то время, которое мне доверяет на поле тренер», – сказал Асенсио.

    Матч 24-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Реал» завершился со счетом 3:5.

    Источник: Marca

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    19.02.2018 10:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 февраля 2018, 15:49

      Безусловно этого достоин. Позиция Зидана мне не понятна. Кумовство какое-то. Не даёт молодым, ярким игрокам достаточно практики. Зато Бэйл и Бензема время получают.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Viper for CSKA 19 февраля 2018, 16:34

      Если Зидан выпустит Асенсио, Иско, Лукаса итд в основу состава, тогда у Рона, Бензема и Бэйла шансов не будет выходить на поле в основе!)) В Реале рулят авторитеты! И Зидан идет на поводу!

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 19 февраля 2018, 11:01

      Давно пора уже! Асенсио-один из лучших футболистов не только Реала,но и всего испанского чемпионата

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