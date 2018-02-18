Роберто: «Новый контракт с «Барселоной»? Надеюсь отпраздновать его победой над «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:0).

«Сложно было выводить мяч из обороны, но, когда мы находили пространство впереди, у нас появлялись моменты. Мы знали, как использовать их и взять три очка.

Мой новый контракт? Я рад подписать его с клубом моей жизни. Надеюсь отпраздновать его победой в матче с «Челси», — сказал Роберто.

Напомним, что Роберто заключил новый контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 2022 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 500 миллионов евро.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет 20 февраля в Лондоне.