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    Роберто: «Новый контракт с «Барселоной»? Надеюсь отпраздновать его победой над «Челси»

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (2:0).

    «Сложно было выводить мяч из обороны, но, когда мы находили пространство впереди, у нас появлялись моменты. Мы знали, как использовать их и взять три очка.

    Мой новый контракт? Я рад подписать его с клубом моей жизни. Надеюсь отпраздновать его победой в матче с «Челси», — сказал Роберто.

    Напомним, что Роберто заключил новый контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 2022 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 500 миллионов евро.

    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Барселона» пройдет 20 февраля в Лондоне.

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.02.2018 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 18 февраля 2018, 12:59

      Не Говори ГОП пока не перепрыгнешь! Ух какой самоуверенный ска! Прогулкой этот матч не будет не для одних не для других! Синие покажут характер и что такое АПЛ!

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