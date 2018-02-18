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    Хави считает, что «Реал» не заслуживал победы над «ПСЖ»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился наблюдениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

    По мнению -экс-игрока сборной Испании, мадридский клуб не заслуживал победы в данной встрече.

    «Реал» обыграл соперника, ничего по сути не сделав. Для победы оказалось достаточно контратак. Можно назвать несправедливостью тот факт, что «ПСЖ» уступил с такой разницей в счете.

    «Реал» не был лучше, но победил. Вот почему с ними так трудно играть на «Сантьяго Бернабеу», – заявил Хави.

    Источник: Goal.com

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    18.02.2018 09:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +48

      riat 18 февраля 2018, 15:07

      Пусть уважаемый Хави вспомнит как его Барса отыгралась ПСЖ и вспомнит то судейство !

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 18 февраля 2018, 14:28

      Ну а что вы ещё ждали от Хави?..

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 18 февраля 2018, 13:44

      Ну в целом он прав. Также как и бетис не заслуживал победы над реалом проведя за матч одну контраатку и выиграв 0-1 на 90+ минуте, когда реал атаковал весь мачт, тоже самое и леванте и прочие клубы. Но реал кучу очков растерял, и не должен был, но растерял, и никуда от этого не деться. ПСж тоже нифига не создал, но псж был по игре был , наверное, лучше, быстрее и настойчивее.

      0
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 18 февраля 2018, 13:35

      Хави естественно не любит Реал, но прежде такое писать надо думать с головой. Реал сделал то что надо для победы.

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2018, 12:48

      У ПСЖ вообще тенденция вырисовывается: играть, как минимум не хуже, но от испанских грандов в ЛЧ вылетать. Посмотрим, как будет в этот раз, но после Барсы, похоже, настала очередь Реала ставить парижан на заслуженное место.

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      Рейтинг: +617

      nelez 18 февраля 2018, 12:44

      А что он должен был сказать?
      Болельщики Барселоны больше огорчены чем болельщики ПСЖ

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 12:03

      а в спорте не всегда результат отражает справедливость но раз так получилось значит молодцы те кто его добился не важно каким способом.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert > OfaZavr 18 февраля 2018, 12:25

      победа любым а тем более нечестным способом не совсем приятна и может вернуться бумерангом.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 18 февраля 2018, 18:14

      это верно, но тем не менее это победа и многим не важны способы ее достижения.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 11:46

      Результат матча к сожалению изменить уже нельзя,а вот одержать победу над Реалом в ответной встрече вполне возможно.

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      Рейтинг: +906

      Football06 18 февраля 2018, 11:46

      Он хотел сказать что Реал не сделал что то сверхъестественное чтобы одолеть ПСЖ, а на самом деле выиграл 3:1, разница забитых мячей ведь по игре велика, реал не был Реалом в матче против ПСЖ, реал выиграл как говорится на опыте, а опыта в ЛЧ у них очень много, так что он прав, но если прочитать последние слова. То значится "Вот почему так трудно играть на Сантьяго Бернабео, он хотел сказать что даже "играясь" реал у себя дома страшен

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      Рейтинг: +20

      MGG 18 февраля 2018, 10:47

      Кто бы говорил после матчей с Челси в 2008/9 и тем же ПСЖ))

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