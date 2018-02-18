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Хави считает, что «Реал» не заслуживал победы над «ПСЖ»

18 февраля 2018, 09:14
20

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился наблюдениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

По мнению -экс-игрока сборной Испании, мадридский клуб не заслуживал победы в данной встрече.

«Реал» обыграл соперника, ничего по сути не сделав. Для победы оказалось достаточно контратак. Можно назвать несправедливостью тот факт, что «ПСЖ» уступил с такой разницей в счете.

«Реал» не был лучше, но победил. Вот почему с ними так трудно играть на «Сантьяго Бернабеу», – заявил Хави.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Испания. Примера Реал ПСЖ Хави
Комментарии (20)
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Lev Aleks
1518935923
ПСЖ пусть пока курит нервно в сторонке, далеко им ещё до Реала)
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BarStep
1518935950
Так это же футбол..., уважаемый бывший полузащитник «Барселоны»... У нас, кто не стал первым в прошлом сезоне, до сих пор считают, что Спартаку повезло... Но повезло ему, а не другим...
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Татарин за ЦСКА
1518937452
Вроде и не обосрал,но всё равно неприятно Реалу.)))))
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insider_retro
1518937590
Если отстранится от матча, то в спорте, в общем-то много побед не заслуживаются, а добываются благодаря случаю, эпизоду или проявлению судьбы! Так что в среднем - всё нормально!))
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Evklid
1518939007
Да заткнись ты уже
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Pro100Kid
1518939562
Ха-ха,это все зависть) Реал может и не делал ничего особенного на первый взгляд, только вот они не дали ПСЖ себя проявить, у парижан ведь по сути почти ничего не получалось в атаке.
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MGG
1518940043
Кто бы говорил после матчей с Челси в 2008/9 и тем же ПСЖ))
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Football06
1518943573
Он хотел сказать что Реал не сделал что то сверхъестественное чтобы одолеть ПСЖ, а на самом деле выиграл 3:1, разница забитых мячей ведь по игре велика, реал не был Реалом в матче против ПСЖ, реал выиграл как говорится на опыте, а опыта в ЛЧ у них очень много, так что он прав, но если прочитать последние слова. То значится "Вот почему так трудно играть на Сантьяго Бернабео, он хотел сказать что даже "играясь" реал у себя дома страшен
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zigbert
1518943574
Результат матча к сожалению изменить уже нельзя,а вот одержать победу над Реалом в ответной встрече вполне возможно.
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OfaZavr
1518944633
а в спорте не всегда результат отражает справедливость но раз так получилось значит молодцы те кто его добился не важно каким способом.
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