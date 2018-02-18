Хави считает, что «Реал» не заслуживал победы над «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился наблюдениями от просмотра матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1).

По мнению -экс-игрока сборной Испании, мадридский клуб не заслуживал победы в данной встрече.

«Реал» обыграл соперника, ничего по сути не сделав. Для победы оказалось достаточно контратак. Можно назвать несправедливостью тот факт, что «ПСЖ» уступил с такой разницей в счете.

«Реал» не был лучше, но победил. Вот почему с ними так трудно играть на «Сантьяго Бернабеу», – заявил Хави.