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  • Радич: «После того столкновения с Садаевым думал: «Два сына у меня есть. Могу отходить в мир иной»

Радич: «После того столкновения с Садаевым думал: «Два сына у меня есть. Могу отходить в мир иной»

17 февраля 2018, 22:50
5

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о том, что последовало за столкновением с форвардом грозненского «Терека» Зауром Садаевым в матче 2011 года. Напомним: после игры балканцу пришлось удалить почку.

– Момент-то был безобидный. Пас из центра поля в штрафную. Садаев поднял локоть, чтобы уйти от столкновения и защитить себя, но попал в меня. Были странные ощущения. Я продолжил играть. В спине болело, но для вратаря это привычно, у нас всегда что-то побаливает. Раз подошли доктора, второй.

Я понял: что-то не так. Вызвали «скорую», увезли меня в больницу. Сделали УЗИ, рентген: «Все хорошо, возвращаешься на базу». Напоследок решили сделать МРТ, магнитно-резонансную томографию.

Вдруг вижу: начался какой-то кипиш. Пасха, докторов в больнице нет. Подбегает какой-то молодой врач: «Деян, у тебя с почкой проблема. Надо оперировать». Все вокруг запаниковали, потому что у меня началось сильное внутреннее кровотечение – а это даже страшнее, чем проблема с почкой.

Повезли меня в операционный зал. Докторов еще не было. Меня вживую, без анестезии начали готовить к операции. Настолько срочно все было. Даже некогда было пугаться. Я просто смирился, что могу умереть. Мелькнула мысль: «Два сына у меня есть. Могу спокойно уходить в мир иной».

– А потом?

– В операционную вбежали доктора – в цивильной одежде. Их привезли из ресторанов. Праздник же был. Помню, мне наконец вкололи анестезию, и перед тем, как я заснул, медсестра спросила: «Деян, знаешь молитву?» – «Знаю». – «Ну, молись тогда».

Проснулся в реанимации. Еле-еле открыл глаза. Несколько дней вообще не мог двигаться. Потерял два с половиной литра крови, но спасло то, что, когда меня разрезали, в меня обратно вводили кровь, которая вытекала из меня.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов Радич Деян Садаев Заур
Комментарии (5)
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Мортус
1518897719
Так ведь Пасха! Надо ж понимать такие вещи.
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Axe111
1518899129
Здоровья
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Таганский
1518901460
Всё это понятно, жаль, конечно, парня.. Но всего один вопрос - к чему эти воспоминания о Ростове сейчас, спустя 7 лет??
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zico2205
1518931440
Только вот не пойму- к чему это???? Да у каждого из нас , есть похожие истории из жизни....Почти каждый был хоть раз на волосок от смерти- но это так не афиширует....Чего Радич хочет ??? Опаганить Ростов ??? Или российскую медицину ???
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