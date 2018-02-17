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    Радич: «После того столкновения с Садаевым думал: «Два сына у меня есть. Могу отходить в мир иной»

    Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал о том, что последовало за столкновением с форвардом грозненского «Терека» Зауром Садаевым в матче 2011 года. Напомним: после игры балканцу пришлось удалить почку.

    – Момент-то был безобидный. Пас из центра поля в штрафную. Садаев поднял локоть, чтобы уйти от столкновения и защитить себя, но попал в меня. Были странные ощущения. Я продолжил играть. В спине болело, но для вратаря это привычно, у нас всегда что-то побаливает. Раз подошли доктора, второй.

    Я понял: что-то не так. Вызвали «скорую», увезли меня в больницу. Сделали УЗИ, рентген: «Все хорошо, возвращаешься на базу». Напоследок решили сделать МРТ, магнитно-резонансную томографию.

    Вдруг вижу: начался какой-то кипиш. Пасха, докторов в больнице нет. Подбегает какой-то молодой врач: «Деян, у тебя с почкой проблема. Надо оперировать». Все вокруг запаниковали, потому что у меня началось сильное внутреннее кровотечение – а это даже страшнее, чем проблема с почкой.

    Повезли меня в операционный зал. Докторов еще не было. Меня вживую, без анестезии начали готовить к операции. Настолько срочно все было. Даже некогда было пугаться. Я просто смирился, что могу умереть. Мелькнула мысль: «Два сына у меня есть. Могу спокойно уходить в мир иной».

    – А потом?

    – В операционную вбежали доктора – в цивильной одежде. Их привезли из ресторанов. Праздник же был. Помню, мне наконец вкололи анестезию, и перед тем, как я заснул, медсестра спросила: «Деян, знаешь молитву?» – «Знаю». – «Ну, молись тогда».

    Проснулся в реанимации. Еле-еле открыл глаза. Несколько дней вообще не мог двигаться. Потерял два с половиной литра крови, но спасло то, что, когда меня разрезали, в меня обратно вводили кровь, которая вытекала из меня.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2018 22:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 февраля 2018, 08:24

      Только вот не пойму- к чему это???? Да у каждого из нас , есть похожие истории из жизни....Почти каждый был хоть раз на волосок от смерти- но это так не афиширует....Чего Радич хочет ??? Опаганить Ростов ??? Или российскую медицину ???

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 февраля 2018, 00:04

      Всё это понятно, жаль, конечно, парня..
      Но всего один вопрос - к чему эти воспоминания о Ростове сейчас, спустя 7 лет??

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Таганский 18 февраля 2018, 02:16

      Ну видимо просто спросили его а он рассказал )

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 февраля 2018, 23:25

      Здоровья

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      Рейтинг: +294

      Мортус 17 февраля 2018, 23:01

      Так ведь Пасха! Надо ж понимать такие вещи.

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