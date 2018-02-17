Чернов: «Моя цель – попасть в сборную на ЧМ»

Защитник «Тосно» Евгений Чернов обозначил свою цель на текущий сезон. Футболист выразил надежду, что ему удастся попасть сборную России на ЧМ-2018.

«Моя цель — попасть в сборную на чемпионат мира, я двигаюсь в этом направлении. Черчесов сам говорил в интервью, что весной будет следить за каждым и двери в сборную ни для кого не закрыты.

Рассчитываю, что шанс все-таки появится. К этой цели и буду идти во второй части сезона», – сказал Чернов.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 19 матчей, в которых отдал три результативные передачи.