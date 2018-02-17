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    Чернов: «Моя цель – попасть в сборную на ЧМ»

    Защитник «Тосно» Евгений Чернов обозначил свою цель на текущий сезон. Футболист выразил надежду, что ему удастся попасть сборную России на ЧМ-2018.

    «Моя цель — попасть в сборную на чемпионат мира, я двигаюсь в этом направлении. Черчесов сам говорил в интервью, что весной будет следить за каждым и двери в сборную ни для кого не закрыты.

    Рассчитываю, что шанс все-таки появится. К этой цели и буду идти во второй части сезона», – сказал Чернов.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 19 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.02.2018 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 февраля 2018, 14:23

      Лучшеб Чернова в Зенит вернули, чем брать колбасу татарскую.

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