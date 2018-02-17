Кала: «Не видел лучше центрального защитника, чем Рамос»

Защитник «Хетафе» Кала выразил уверенность, что лучшим центральным защитником в мире является игрок «Реала» Серхио Рамос.

«Хави Наварро был для меня эталоном. Я сначала смотрел на него со стороны. Потом смог многое перенять от него. Если же брать в глобальном масштабе, то я не видел лучшего центрального защитника, чем Серхио Рамос. Этот футболист всеобъемлющий», – сказал Кала.

В текущем сезоне Рамос провел в чемпионате Испании 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.