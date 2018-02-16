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    Попов: «Спартак» может пройти дальше в Лиге Европы»

    Арендованный «Рубином» до конца сезона полузащитник «Спартака» Ивелин Попов оценил шансы красно-белых в Лиге Европы.

    Вчера команда Массимо Карреры уступила «Атлетику» (1:3) в первом матче 1/16 финала.

    «Я не смог посмотреть первый матч. У нас была своя игра, потом восстановление и ужин. Видел только итоговый счет. Конечно, он меня удивил. К «Спартаку» в этом сезоне уже приезжали серьезные команды: «Севилья», «Ливерпуль». И с ними удавалось добиваться положительного результата. Но впереди ответный матч, может случиться что угодно. Не стану исключать, что «Спартак» пройдет дальше», — сказал футболист.

    Ответная встреча состоится 22 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2018 14:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 16 февраля 2018, 19:07

      ...пройти дальше куда?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 февраля 2018, 18:31

      Была нормальная народная команда,понакупили негров и спустили команду в унитаз!Жалко болельшиков,такая была поддержка мощная и на вам!
      Где эти пид...ы,которые глотку рвали,это товарняк,это разминка.Ну где же игра вашу мать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 18:28

      можем конечно попытаться и изо всех сил постараться но это будет очень сложно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 февраля 2018, 18:25

      Ты че там куришь урод?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 17:57

      Не забывает о Спартаке. Спасибо Ивелин.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 16 февраля 2018, 17:27

      Болгарский юмор.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 февраля 2018, 17:23

      Спартак пройдет на выход.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > Сибирь за Спартак 16 февраля 2018, 19:08

      Граждане, освободите задний проход, идёт команда Спартак!..

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 февраля 2018, 16:54

      Эх!!! В этом сезоне пройти дальше - маловероятно, к большому огорчению((((

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      victosha 16 февраля 2018, 16:50

      Блажен, кто верует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 февраля 2018, 16:44

      трудная будет задачка

      4
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