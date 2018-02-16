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Попов: «Спартак» может пройти дальше в Лиге Европы»

16 февраля 2018, 14:36
16

Арендованный «Рубином» до конца сезона полузащитник «Спартака» Ивелин Попов оценил шансы красно-белых в Лиге Европы.

Вчера команда Массимо Карреры уступила «Атлетику» (1:3) в первом матче 1/16 финала.

«Я не смог посмотреть первый матч. У нас была своя игра, потом восстановление и ужин. Видел только итоговый счет. Конечно, он меня удивил. К «Спартаку» в этом сезоне уже приезжали серьезные команды: «Севилья», «Ливерпуль». И с ними удавалось добиваться положительного результата. Но впереди ответный матч, может случиться что угодно. Не стану исключать, что «Спартак» пройдет дальше», — сказал футболист.

Ответная встреча состоится 22 февраля.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак Атлетик Рубин Попов Ивелин
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1518785129
Спасибо конечно, Ивелину за слова поддержки в адрес родной команды, но все же надо быть немного реалистичней.
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Тони Монтана Б
1518788209
очень смешно
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Полная Канистра
1518788661
трудная будет задачка
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mialkov
1518789280
Эх!!! В этом сезоне пройти дальше - маловероятно, к большому огорчению((((
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Сибирь за Спартак
1518790999
Спартак пройдет на выход.
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СШГЭС
1518791279
Болгарский юмор.
Ответить
zigbert
1518793075
Не забывает о Спартаке. Спасибо Ивелин.
Ответить
upiter622
1518794757
Ты че там куришь урод?
Ответить
OfaZavr
1518794908
можем конечно попытаться и изо всех сил постараться но это будет очень сложно.
Ответить
upiter622
1518795117
Была нормальная народная команда,понакупили негров и спустили команду в унитаз!Жалко болельшиков,такая была поддержка мощная и на вам! Где эти пид...ы,которые глотку рвали,это товарняк,это разминка.Ну где же игра вашу мать?
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