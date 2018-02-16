Попов: «Спартак» может пройти дальше в Лиге Европы»

Арендованный «Рубином» до конца сезона полузащитник «Спартака» Ивелин Попов оценил шансы красно-белых в Лиге Европы.

Вчера команда Массимо Карреры уступила «Атлетику» (1:3) в первом матче 1/16 финала.

«Я не смог посмотреть первый матч. У нас была своя игра, потом восстановление и ужин. Видел только итоговый счет. Конечно, он меня удивил. К «Спартаку» в этом сезоне уже приезжали серьезные команды: «Севилья», «Ливерпуль». И с ними удавалось добиваться положительного результата. Но впереди ответный матч, может случиться что угодно. Не стану исключать, что «Спартак» пройдет дальше», — сказал футболист.

Ответная встреча состоится 22 февраля.