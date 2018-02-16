Бубнов обвинил Кутепова в поражении «Спартака» от «Атлетика»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал главного виновного поражении «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». По его словам, во всех трех пропущенных голах принял участие защитник красно-белых Илья Кутепов.

«Так вышло, что в первом тайме «Спартак» допустил три грубые ошибки в обороне и пропустил три гола, причем во всех эпизодах «отличился» Кутепов. Сначала он упустил Адуриса, затем сфолил в опасной близости от штрафной и, наконец, неудачно пытался вынести мяч с линии ворот после розыгрыша «стандарта». Футбол не приемлет сослагательного наклонения, тем не менее стоит лишний раз отметить обидную потерю Джикии, который, безусловно, действовал гораздо надежнее. Будь он в строю, результат мог оказаться иным. Есть вопросы и к Артему Реброву, который не лучшим образом вышел из ворот в случаях с первым и особенно третьим голами.

Массимо Каррера мог сделать выбор в пользу Боккетти и Селихова соответственно, но, как показала практика, ошибся. Впрочем, если не искать крайних, стоит признать, что проблемы в обороне «Спартака» – это не новость. Стоит сопернику чуть надавить, как задняя линия трещит по швам, допускает нелепые ошибки. Подобное в первой части сезона мы наблюдали неоднократно. Обидно, что голы «Атлетика» никак не вытекали из логики игры.

«Спартак» почти всю встречу владел территориальным преимуществом, показал неплохую функциональную готовность, но не оптимальную. Промежуточного уровня недоставало для агрессивного прессинга, мощного давления на чужую штрафную. «Атлетик», в свою очередь, продемонстрировал хорошо организованную оборону и отличное умение брать свое на контратаках. После перерыва рисунок игры сохранился прежним, разве что после замены Мельгарехо на Зе Луиша хозяева стали чаще навешивать.

Перед ответной встречей «Атлетик» обеспечил себе великолепный результат, у «Спартака» очень мало шансов на выход в следующую стадию. В Бильбао нужно забивать минимум трижды, а баски на своем поле играют не в пример лучше, чем на выезде», – считает Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.