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    Бубнов обвинил Кутепова в поражении «Спартака» от «Атлетика»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал главного виновного поражении «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». По его словам, во всех трех пропущенных голах принял участие защитник красно-белых Илья Кутепов.

    «Так вышло, что в первом тайме «Спартак» допустил три грубые ошибки в обороне и пропустил три гола, причем во всех эпизодах «отличился» Кутепов. Сначала он упустил Адуриса, затем сфолил в опасной близости от штрафной и, наконец, неудачно пытался вынести мяч с линии ворот после розыгрыша «стандарта». Футбол не приемлет сослагательного наклонения, тем не менее стоит лишний раз отметить обидную потерю Джикии, который, безусловно, действовал гораздо надежнее. Будь он в строю, результат мог оказаться иным. Есть вопросы и к Артему Реброву, который не лучшим образом вышел из ворот в случаях с первым и особенно третьим голами.

    Массимо Каррера мог сделать выбор в пользу Боккетти и Селихова соответственно, но, как показала практика, ошибся. Впрочем, если не искать крайних, стоит признать, что проблемы в обороне «Спартака» – это не новость. Стоит сопернику чуть надавить, как задняя линия трещит по швам, допускает нелепые ошибки. Подобное в первой части сезона мы наблюдали неоднократно. Обидно, что голы «Атлетика» никак не вытекали из логики игры.

    «Спартак» почти всю встречу владел территориальным преимуществом, показал неплохую функциональную готовность, но не оптимальную. Промежуточного уровня недоставало для агрессивного прессинга, мощного давления на чужую штрафную. «Атлетик», в свою очередь, продемонстрировал хорошо организованную оборону и отличное умение брать свое на контратаках. После перерыва рисунок игры сохранился прежним, разве что после замены Мельгарехо на Зе Луиша хозяева стали чаще навешивать.

    Перед ответной встречей «Атлетик» обеспечил себе великолепный результат, у «Спартака» очень мало шансов на выход в следующую стадию. В Бильбао нужно забивать минимум трижды, а баски на своем поле играют не в пример лучше, чем на выезде», – считает Бубнов.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.02.2018 06:08
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 февраля 2018, 19:06

      Большего ожидал от Промеса, но он сыграл блекло и неэффективно.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 февраля 2018, 19:02

      Давай, Спартак. Пройти дальше невозможно, это понятно. Так хоть честь свою спаси: не проиграй. Или как с Ливерпулем?...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:29

      Да никто не сомневался, что с этим паспартистом в обороне будет жопа!!!

      1
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 16 февраля 2018, 14:42

      Всё по делу. Всё конкретно. Если в чемпионате ещё мешает лимит, поэтому придётся использовать Кутепова, то тут уже нужно было выбирать оптимальное сочетание. Почему из года в год Академия так и не может выпустить хотя бы одного качественного центрдефа (не говоря уже про другие позиции)?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 февраля 2018, 13:55

      Бред. 1-й и 3-й голы-прямая вина вратаря , который покидал ворота , когда с соперниками играли защитники.

      0
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      Рейтинг: +210

      azar80 > VVM1964 16 февраля 2018, 18:25

      сам попробуй отбей 3 гол чисто Ребровский

      1
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      Рейтинг: +210

      azar80 > VVM1964 16 февраля 2018, 22:31

      попробуй сыграть в динамике эпизода, когда дно сбежало как голый на е б л ю

      0
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      Рейтинг: +210

      azar80 > VVM1964 16 февраля 2018, 22:32

      он не Комбар у него нет навыков вратаря

      0
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      Рейтинг: +124

      Seraffim 16 февраля 2018, 13:24

      Карреру можно понять, что он поставил на игру Реброва и Кутепова. На сборах и Боккети не избежал грубых ошибок, да и Селихов выглядел похуже Артема, но вот в игре с испанцами, эти ребята недоработали, при очень симпатичной спартаковской игре. Да, не так много шансов пройти дальше, но у нас есть хорошее нападение и при удачном раскладе, все может получиться.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:16

      С самого начала говорил: странный состав. Видимо опять пошло давление на Карреру.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 февраля 2018, 11:39

      Так и есть Кутепов во всех 3х голах поучаствовал.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:30

      полностью согласен добавить нечего.

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 февраля 2018, 11:24

      беда тренера, он не сделал вовремя замену Реброва, да и не встряхнул команду, смотрел как зритель и с финальным свистком просто первый смылся под трибуны... А ведь были тренеры, которые руководили командой до финального свистка...

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