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  • Бубнов обвинил Кутепова в поражении «Спартака» от «Атлетика»

Бубнов обвинил Кутепова в поражении «Спартака» от «Атлетика»

16 февраля 2018, 06:08
35

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал главного виновного поражении «Спартака» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». По его словам, во всех трех пропущенных голах принял участие защитник красно-белых Илья Кутепов.

«Так вышло, что в первом тайме «Спартак» допустил три грубые ошибки в обороне и пропустил три гола, причем во всех эпизодах «отличился» Кутепов. Сначала он упустил Адуриса, затем сфолил в опасной близости от штрафной и, наконец, неудачно пытался вынести мяч с линии ворот после розыгрыша «стандарта». Футбол не приемлет сослагательного наклонения, тем не менее стоит лишний раз отметить обидную потерю Джикии, который, безусловно, действовал гораздо надежнее. Будь он в строю, результат мог оказаться иным. Есть вопросы и к Артему Реброву, который не лучшим образом вышел из ворот в случаях с первым и особенно третьим голами.

Массимо Каррера мог сделать выбор в пользу Боккетти и Селихова соответственно, но, как показала практика, ошибся. Впрочем, если не искать крайних, стоит признать, что проблемы в обороне «Спартака» – это не новость. Стоит сопернику чуть надавить, как задняя линия трещит по швам, допускает нелепые ошибки. Подобное в первой части сезона мы наблюдали неоднократно. Обидно, что голы «Атлетика» никак не вытекали из логики игры.

«Спартак» почти всю встречу владел территориальным преимуществом, показал неплохую функциональную готовность, но не оптимальную. Промежуточного уровня недоставало для агрессивного прессинга, мощного давления на чужую штрафную. «Атлетик», в свою очередь, продемонстрировал хорошо организованную оборону и отличное умение брать свое на контратаках. После перерыва рисунок игры сохранился прежним, разве что после замены Мельгарехо на Зе Луиша хозяева стали чаще навешивать.

Перед ответной встречей «Атлетик» обеспечил себе великолепный результат, у «Спартака» очень мало шансов на выход в следующую стадию. В Бильбао нужно забивать минимум трижды, а баски на своем поле играют не в пример лучше, чем на выезде», – считает Бубнов.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Спартак Атлетик Ребров Артем Кутепов Илья Бубнов Александр
Комментарии (35)
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oyabun
1518752613
Все правильно сказал Бубнов. Обоих вышеназванных надо срочно убирать из наших оборонительных порядков. Особенно Кутепова. Больше вреда чем пользы
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eleng
1518753432
Кутепов перегорел, очень неуверенно. Сливать сразу не стоит, но с психологом поработать нужно, иначе сольют)))
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retiremen
1518755744
Результат не логичен, Кутепов молодой парень и можно было ожидать ошибок. А вот что на поле делал Ребров? Все 3 мяча были абсолютно берущимися, а во втором эпизоде я бы вину Кутепова вообще убрал. В ответном матче будет очень тяжело, но Спартак выглядит более классной командой. Будем надеяться на положительный общий результат. Спартак вчера играл красиво.
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Борз-95
1518755833
Не виноватый оннннннннннн....
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Диктор
1518759871
Как ни странно но на этот раз полностью согласен с бубеном-выбор Реброва это ошибка .Ну а про Кутепова скажу так,всегда раньше занимал его сторону в спорах,а сейчас понимаю что его уровень это Спартак -2.
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VVM1964
1518765418
Видимо Бубнов ночью почитал мои комментарии , шутка конечно ))))) . Здесь все и так очевидно .
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Челнинец
1518766774
да тут уже все ясно, остается кубок и Чемпионат, с ЛЕ закончили, оборона как всегда дырка！
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zigbert
1518767130
Снова плохо отработала оборона.Моментов Атлетик создал не особо много.
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пряник929
1518769499
беда тренера, он не сделал вовремя замену Реброва, да и не встряхнул команду, смотрел как зритель и с финальным свистком просто первый смылся под трибуны... А ведь были тренеры, которые руководили командой до финального свистка...
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OfaZavr
1518769805
полностью согласен добавить нечего.
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