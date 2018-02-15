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  • Гендиректор «Тосно»: «Зарплата Погребняка сократилась раз в 10 – меньше миллиона в месяц»

Гендиректор «Тосно»: «Зарплата Погребняка сократилась раз в 10 – меньше миллиона в месяц»

15 февраля 2018, 21:33
20

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о финансовых условиях личного контракта с нападающим Павлом Погребняком.

Соглашение с экс-форвардом «Динамо» будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления.

– Во сколько раз он пошел на понижение зарплаты, если сравнивать с его контрактом в «Динамо»?

– Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в «Динамо». У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона.

– Меньше миллиона евро в год?

– Меньше миллиона рублей в месяц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел Матюшенко Вячеслав
Комментарии (20)
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Антон bx14e
1518719922
пенсия 8600 в месяц..
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алекс88
1518720375
Епппппать.. Всем бы такую скромную зарплату
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Dominator777
1518720865
Просто космическая зарплата...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1518721356
Давай Пашок, жги! В этой стране ещё полно непуганых идиотов.
Ответить
fanchik
1518721587
Погребняк уже обеспечил себе безбедную старость контрактом от Динамо,сейчас не напрягаясь скромный "миллиончик" от "Тосно",жизнь в спорте удалась.
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insider_retro
1518723183
Не нищета, конечно. Но первое время, наверное, тяжело будет!)) Придётся в магазинанх на ценники смотреть...
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Обер-КанцлерЪ
1518725784
Бедняжка, как бы с голодухи теперь не помер!
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OfaZavr
1518766472
наверно думает с Динамо сдеру побольше в суде поэтому здесь и не стал выпендриваться а то вообще ни один клуб не возьмет с такими запросами.
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zigbert
1518771091
Хотелось бы сосчитать сколько будет стоить один удар Павла по мячу?
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paracetamol
1518781705
Хоть что-то дают за сидение на лавке, и то хорошо!
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