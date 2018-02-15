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    Гендиректор «Тосно»: «Зарплата Погребняка сократилась раз в 10 – меньше миллиона в месяц»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о финансовых условиях личного контракта с нападающим Павлом Погребняком.

    Соглашение с экс-форвардом «Динамо» будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления.

    – Во сколько раз он пошел на понижение зарплаты, если сравнивать с его контрактом в «Динамо»?

    – Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в «Динамо». У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона.

    – Меньше миллиона евро в год?

    – Меньше миллиона рублей в месяц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2018 21:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 16 февраля 2018, 23:56

      Я за 100 тыс. готов на лавке посидеть возьмите меня вместо Паши)))

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 16 февраля 2018, 16:51

      Совсем зажрался, уверен и там он играть не будет, находятся же даже в функционерах футбола дурачки, которых разводят на бабки..

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 14:48

      Хоть что-то дают за сидение на лавке, и то хорошо!

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 16 февраля 2018, 12:03

      полено получает меньше миллиона, он играть то наверное уже разучился

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 11:51

      Хотелось бы сосчитать сколько будет стоить один удар Павла по мячу?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 10:34

      наверно думает с Динамо сдеру побольше в суде поэтому здесь и не стал выпендриваться а то вообще ни один клуб не возьмет с такими запросами.

      2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 16 февраля 2018, 06:58

      Всё, теперь Паша даже в Магните обречён уценёнку искать и вымораживать у продавцов на кассе скидку
      PS Полуголодное существование, как жить-то дальше ?

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 февраля 2018, 23:16

      Бедняжка, как бы с голодухи теперь не помер!

      7
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 15 февраля 2018, 22:59

      Что за идиотизм??????? я за такие деньги зайца в поле загоняю. А Погребок будет ходить пешком и пинать мяч по воробьям.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 22:33

      Не нищета, конечно. Но первое время, наверное, тяжело будет!)) Придётся в магазинанх на ценники смотреть...

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