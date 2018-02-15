Гендиректор «Тосно»: «Зарплата Погребняка сократилась раз в 10 – меньше миллиона в месяц»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о финансовых условиях личного контракта с нападающим Павлом Погребняком.
Соглашение с экс-форвардом «Динамо» будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления.
– Во сколько раз он пошел на понижение зарплаты, если сравнивать с его контрактом в «Динамо»?
– Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в «Динамо». У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона.
– Меньше миллиона евро в год?
– Меньше миллиона рублей в месяц.
Источник: «Спорт-Экспресс»