Гендиректор «Тосно»: «Зарплата Погребняка сократилась раз в 10 – меньше миллиона в месяц»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о финансовых условиях личного контракта с нападающим Павлом Погребняком.

Соглашение с экс-форвардом «Динамо» будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления.

– Во сколько раз он пошел на понижение зарплаты, если сравнивать с его контрактом в «Динамо»?

– Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в «Динамо». У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона.

– Меньше миллиона евро в год?

– Меньше миллиона рублей в месяц.