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    «Тосно»: «Погребняк пошел на все условия клуба»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с переходом в команду нападающего Павла Погребняка.

    Ранее сообщалось, что экс-форвард «Динамо» согласовал с клубом из Ленинградской области условия личного контракта.

    «Контракт будет до конца сезона с опцией продления. Павел пошeл на все условия клуба. Согласился на всe, что ему изначально предлагали.

    Он произвeл впечатление на тренерский штаб, находясь не в очень оптимальной форме. Он хорошо цеплялся за мячи, боролся. «Тосно» хотел подписать российского нападающего, мы это и получили», – сказал Матюшенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2018 19:10
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 17 февраля 2018, 09:53

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 19:35

      А вот что вы получили, ещё увидите...))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Kovesh 15 февраля 2018, 19:27

      Что за бред?!

      1
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