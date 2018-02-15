«Тосно»: «Погребняк пошел на все условия клуба»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию с переходом в команду нападающего Павла Погребняка.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Динамо» согласовал с клубом из Ленинградской области условия личного контракта.

«Контракт будет до конца сезона с опцией продления. Павел пошeл на все условия клуба. Согласился на всe, что ему изначально предлагали.

Он произвeл впечатление на тренерский штаб, находясь не в очень оптимальной форме. Он хорошо цеплялся за мячи, боролся. «Тосно» хотел подписать российского нападающего, мы это и получили», – сказал Матюшенко.