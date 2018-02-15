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    «Тосно» согласовал контракт с Погребняком

    Нападающий Павел Погребняк продолжит карьеру в «Тосно».

    Клуб уже договорился об условиях личного контракта с 34-летним российским футболистом.

    «Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор «Тосно», на котором Павел будет присутствовать. Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт», – сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

    Напомним, что последней командой Погребняка было московское «Динамо». В январе этого года бело-голубые расторгли контракт с форвардом.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2018 17:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 15 февраля 2018, 23:01

      И сколько же они ему будут платить, если бюджет команды около 9 млн евро, из которых на зарплату всей команде может пойти максимум 3 млн евро в год?

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 февраля 2018, 20:10

      Какая интересная штука получается. Ибрагимович чуть старше и очень многого добился и выиграл, но стремиться кому-то чего-то доказать. А Паша видно всего достиг! Я даже со счёту сбился сколько раз Паша ЛЧ выиграл! И три года подряд лучшим бомбардиром РФПЛ становился и вписал своё имя в историю Динамо как самый забивной форвард.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 февраля 2018, 20:08

      ну норм, теперь можно смело ставить на итм тосно)

      0
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      Рейтинг: +733

      rammax fcsm 15 февраля 2018, 19:42

      Ребята, видимо, решили обанкротиться и лишиться проф. статуса... соболезную болельщикам...

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 февраля 2018, 19:30

      Они вообще в своём уме?!
      Он уже о футболе даже не думает, про играть я вообще молчу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 февраля 2018, 19:20

      В компанию к сморкающемуся в "пятёрочку" прибыл молодой и перспективный талантище на четвертом десятке!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 февраля 2018, 19:11

      Погребняк рулит в ТОСНО.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 февраля 2018, 19:02

      На скамейке некому сидеть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2018, 18:42

      Как же плохо у нас с футболистами дело обстоит, раз на Плгребняка есть спрос!!!

      3
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      Рейтинг: -5

      DankoS 15 февраля 2018, 18:26

      Ой ей... неужели пример фк Динамо не научил и не показал что он за футболист. . .

      -1
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