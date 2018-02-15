«Тосно» согласовал контракт с Погребняком

И сколько же они ему будут платить, если бюджет команды около 9 млн евро, из которых на зарплату всей команде может пойти максимум 3 млн евро в год?
Нападающий Павел Погребняк продолжит карьеру в «Тосно».
Клуб уже договорился об условиях личного контракта с 34-летним российским футболистом.
«Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор «Тосно», на котором Павел будет присутствовать. Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт», – сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.
Напомним, что последней командой Погребняка было московское «Динамо». В январе этого года бело-голубые расторгли контракт с форвардом.