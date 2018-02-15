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«Тосно» согласовал контракт с Погребняком

15 февраля 2018, 17:51
17

Нападающий Павел Погребняк продолжит карьеру в «Тосно».

Клуб уже договорился об условиях личного контракта с 34-летним российским футболистом.

«Сегодня начинается третий учебно-тренировочный сбор «Тосно», на котором Павел будет присутствовать. Личные условия контракта с Погребняком согласованы, думаю, что в ближайшие два дня мы подпишем контракт», – сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

Напомним, что последней командой Погребняка было московское «Динамо». В январе этого года бело-голубые расторгли контракт с форвардом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел
Комментарии (17)
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Taps
1518706380
Какой ужас ! На безрыбье и Паша-бревно.
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koli4ka
1518706443
ну и тошнотики собираются в тосно...
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кузнецов артем
1518706923
Если это правда, желаю Тосно катиться в пфл, теперь то уже точно долги будут ТОЛЬКО расти
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DOCTOR PENALTY
1518707103
Не команда, а какой-то хохловский отстойник.
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Shaitan.
1518707197
Ну и зачем им этот нахлебник? Зарплату платить некому? Странное решение... Вроде недавно совсем всплывали новости на счет долгов
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Joko21
1518707587
видимо Тосно решили обанкротить при помощи Павлика и его контракта
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DankoS
1518708404
Ой ей... неужели пример фк Динамо не научил и не показал что он за футболист. . .
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Сильвербой
1518709326
Как же плохо у нас с футболистами дело обстоит, раз на Плгребняка есть спрос!!!
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Urry
1518710523
На скамейке некому сидеть?
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rammax fcsm
1518712947
Ребята, видимо, решили обанкротиться и лишиться проф. статуса... соболезную болельщикам...
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