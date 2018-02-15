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    Дональд: «Потенциал Васина был заметен еще в «Мордовии»

    Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд, который выступал за саранскую «Мордовию» в 2014–2016 годах, не удивлен тем, что его бывший одноклубник Виктор Васин, играющий сейчас в составе ЦСКА, называется одним из лучших игроков на своей позиции в России.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

    — После матча вы тепло пообщались с защитником ЦСКА Виктором Васиным. О чем, если не секрет?

    — Мы вместе выступали за «Мордовию». Было здорово снова его увидеть, особенно на поле. Он очень хороший парень. А говорили мы о прошлом, вспоминали время, когда я выступал в России. К сожалению, общались мы не очень долго, поскольку оба серьезно устали после тяжелого матча.

    — Удивило ли вас, что сегодня он — один из лучших защитников РФПЛ, основной игрок национальной сборной России?

    — Нет, это не стало для меня сюрпризом. Когда мы выступали за «Мордовию», можно было заметить его потенциал. По его игре сразу было видно, что он способен выступать на самом высоком уровне. Я рад, что его карьера идет вверх, так и должно быть. Желаю ему успехов!

    — В «Мордовии» вашим тренером был Юрий Семин. Вам известно, что сейчас он тренирует «Локомотив», который возглавляет турнирную таблицу РФПЛ?

    — Да, конечно, я знаю, что его команда сейчас лидирует в чемпионате России. Но в этом нет ничего удивительного. Он замечательный тренер и отличный человек. У меня связано с ним множество прекрасных моментов, произошедших во время моей работы в России. Было здорово работать с этим специалистом.

    Источник: Известия

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    15.02.2018 08:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:32

      просто сказал добрые слова о бывшем одноклубнике, а деле мы видим какой у Васина потенциал и способности)

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 февраля 2018, 11:31

      У Васина потенциал большой, но вот вероятнее всего этот потенциал до конца карьеры так и останется нереализованным (уж слишком много "ляпов" и "привозов" в игре Васина.

      2
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      Рейтинг: +844

      lejnin 15 февраля 2018, 09:38

      Я стесняюсь спросить, по каким это параметрам Васин "сегодня он — один из лучших защитников РФПЛ"? По привозам и результативным ошибкам?? ))))) Любой центрдеф из того же Локо на голову его выше...а если пособирать по всем командам РФПЛ - Васин, боюсь, даже не в десятке )))

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 февраля 2018, 09:31

      Я вообще ничего не понимаю...По мне так Васин-один из худших наших защитников и в сборной он только "на безрыбье"...

      6
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 февраля 2018, 08:35

      Дональд молодцом!

      1
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