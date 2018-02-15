Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дональд: «Потенциал Васина был заметен еще в «Мордовии»

15 февраля 2018, 08:06
5

Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд, который выступал за саранскую «Мордовию» в 2014–2016 годах, не удивлен тем, что его бывший одноклубник Виктор Васин, играющий сейчас в составе ЦСКА, называется одним из лучших игроков на своей позиции в России.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

— После матча вы тепло пообщались с защитником ЦСКА Виктором Васиным. О чем, если не секрет?

— Мы вместе выступали за «Мордовию». Было здорово снова его увидеть, особенно на поле. Он очень хороший парень. А говорили мы о прошлом, вспоминали время, когда я выступал в России. К сожалению, общались мы не очень долго, поскольку оба серьезно устали после тяжелого матча.

— Удивило ли вас, что сегодня он — один из лучших защитников РФПЛ, основной игрок национальной сборной России?

— Нет, это не стало для меня сюрпризом. Когда мы выступали за «Мордовию», можно было заметить его потенциал. По его игре сразу было видно, что он способен выступать на самом высоком уровне. Я рад, что его карьера идет вверх, так и должно быть. Желаю ему успехов!

— В «Мордовии» вашим тренером был Юрий Семин. Вам известно, что сейчас он тренирует «Локомотив», который возглавляет турнирную таблицу РФПЛ?

— Да, конечно, я знаю, что его команда сейчас лидирует в чемпионате России. Но в этом нет ничего удивительного. Он замечательный тренер и отличный человек. У меня связано с ним множество прекрасных моментов, произошедших во время моей работы в России. Было здорово работать с этим специалистом.

Источник: Известия
Лига Европы Россия. Премьер-лига Црвена Звезда ЦСКА Мордовия Локомотив Васин Виктор Дональд Митчелл Семин Юрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПФК ЦСКА Моscow
1518672952
Дональд молодцом!
Ответить
Чикомас
1518676270
Я вообще ничего не понимаю...По мне так Васин-один из худших наших защитников и в сборной он только "на безрыбье"...
Ответить
lejnin
1518676736
Я стесняюсь спросить, по каким это параметрам Васин "сегодня он — один из лучших защитников РФПЛ"? По привозам и результативным ошибкам?? ))))) Любой центрдеф из того же Локо на голову его выше...а если пособирать по всем командам РФПЛ - Васин, боюсь, даже не в десятке )))
Ответить
Dominator777
1518683518
У Васина потенциал большой, но вот вероятнее всего этот потенциал до конца карьеры так и останется нереализованным (уж слишком много "ляпов" и "привозов" в игре Васина.
Ответить
OfaZavr
1518683567
просто сказал добрые слова о бывшем одноклубнике, а деле мы видим какой у Васина потенциал и способности)
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+