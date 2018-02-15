Дональд: «Потенциал Васина был заметен еще в «Мордовии»

Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд, который выступал за саранскую «Мордовию» в 2014–2016 годах, не удивлен тем, что его бывший одноклубник Виктор Васин, играющий сейчас в составе ЦСКА, называется одним из лучших игроков на своей позиции в России.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

— После матча вы тепло пообщались с защитником ЦСКА Виктором Васиным. О чем, если не секрет?

— Мы вместе выступали за «Мордовию». Было здорово снова его увидеть, особенно на поле. Он очень хороший парень. А говорили мы о прошлом, вспоминали время, когда я выступал в России. К сожалению, общались мы не очень долго, поскольку оба серьезно устали после тяжелого матча.

— Удивило ли вас, что сегодня он — один из лучших защитников РФПЛ, основной игрок национальной сборной России?

— Нет, это не стало для меня сюрпризом. Когда мы выступали за «Мордовию», можно было заметить его потенциал. По его игре сразу было видно, что он способен выступать на самом высоком уровне. Я рад, что его карьера идет вверх, так и должно быть. Желаю ему успехов!

— В «Мордовии» вашим тренером был Юрий Семин. Вам известно, что сейчас он тренирует «Локомотив», который возглавляет турнирную таблицу РФПЛ?

— Да, конечно, я знаю, что его команда сейчас лидирует в чемпионате России. Но в этом нет ничего удивительного. Он замечательный тренер и отличный человек. У меня связано с ним множество прекрасных моментов, произошедших во время моей работы в России. Было здорово работать с этим специалистом.