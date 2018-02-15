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    Консейсау: «После второго пропущенного гола положение «Порту» стало незавидным»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау отметил, что в начале первого матча 1/8 финала с «Ливерпулем» его команда смотрелась на равных с соперником, но два гола перечеркнули надежды португальцев на положительный результат.

    «В начале матча мы играли на равных, Отавио мог даже забить в первые 20 минут, а затем потеряли мяч и пропустили. В той атаке мы допустили еще ряд ошибок – это непозволительная роскошь, особенно если играешь с такой мощной командой, как «Ливерпуль».

    Постарались ответить на пропущенный гол, но получили второй, потому как играли слишком пассивно. Здесь наше положение стало уже незавидным», – сказал Консейсау.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» завершился со счетом 0:5. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2018 06:08
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