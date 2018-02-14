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    Кейн: «В матче против «Ювентуса» мы показали характер»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвел итог ничьей с «Ювентусом» (2:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Играя на выезде в Лиге чемпионов, мы могли бы сдаться. Но команда сумела показать характер.

    Мы показали отличное взаимодействие и теперь имеем два гостевых гола перед ответным матчем на «Уэмбли». Отличный результат», – сказал 24-летний форвард.

    В Турине англичанин забил 33 гол в 34 играх всех турниров в нынешнем сезоне. На его счету также три результативные передачи.

    Ответная встреча состоится 7 марта.

    Источник: Calciomercato

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    14.02.2018 15:01
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