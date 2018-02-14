Кейн: «В матче против «Ювентуса» мы показали характер»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн подвел итог ничьей с «Ювентусом» (2:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Играя на выезде в Лиге чемпионов, мы могли бы сдаться. Но команда сумела показать характер.

Мы показали отличное взаимодействие и теперь имеем два гостевых гола перед ответным матчем на «Уэмбли». Отличный результат», – сказал 24-летний форвард.

В Турине англичанин забил 33 гол в 34 играх всех турниров в нынешнем сезоне. На его счету также три результативные передачи.

Ответная встреча состоится 7 марта.