Рязанцев обвинил Дзюбу в плагиате фразы «Извините, пирожки»

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев ответил на вопрос о фразе «Извините, пирожки» и ее цитировании Артемом Дзюбой.

«Видите как, теперь Артем Дзюба с помощью этой фразы выкручивается. Плагиатом занимается!

Хочется, кстати, ему тоже пожелать удачи в «Арсенале». Думаю, голов пять в Туле он забьет», – сказал Рязанцев.

Рязанцев употребил фразу в 2012 году в ответ на просьбу журналистов об интервью. Во второй половине 2017 года Дзюба трижды так же отвечал СМИ.

Тульский клуб арендовал 29-летнего Дзюбу у «Зенита» до конца сезона.