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  • Рязанцев обвинил Дзюбу в плагиате фразы «Извините, пирожки»

Рязанцев обвинил Дзюбу в плагиате фразы «Извините, пирожки»

14 февраля 2018, 13:42
10

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев ответил на вопрос о фразе «Извините, пирожки» и ее цитировании Артемом Дзюбой.

«Видите как, теперь Артем Дзюба с помощью этой фразы выкручивается. Плагиатом занимается!

Хочется, кстати, ему тоже пожелать удачи в «Арсенале». Думаю, голов пять в Туле он забьет», – сказал Рязанцев.

Рязанцев употребил фразу в 2012 году в ответ на просьбу журналистов об интервью. Во второй половине 2017 года Дзюба трижды так же отвечал СМИ.

Тульский клуб арендовал 29-летнего Дзюбу у «Зенита» до конца сезона.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Зенит Рязанцев Александр
Комментарии (10)
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Kovesh
1518605640
Извините, пирожки...
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сапёр75
1518609097
У Дзюбы пирожки с картошкой,а у Рязанцего с повидлом,какой же это плагиат )
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a-rakhmatov
1518610833
А что у Дзюбы низкий IQ ?!
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zigbert
1518611266
Футболом друзья надо заниматься а не пирожками.
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mutabor0992
1518611958
2 ********!Пусть оминьетят друг дружку и успокоятся.
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VSt
1518614508
Великий спор двух классиков!
Ответить
OfaZavr
1518622724
это показатель "большого" ума Дзюбы что ничего своего придумать не смог а только повторять глупую фразу.
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Тоха Спартак
1518627469
Да Дзюба это поросенок
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пряник929
1518645300
Голы надо забивать, а не пирожки делить....
Ответить
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