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    Рязанцев обвинил Дзюбу в плагиате фразы «Извините, пирожки»

    Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев ответил на вопрос о фразе «Извините, пирожки» и ее цитировании Артемом Дзюбой.

    «Видите как, теперь Артем Дзюба с помощью этой фразы выкручивается. Плагиатом занимается!

    Хочется, кстати, ему тоже пожелать удачи в «Арсенале». Думаю, голов пять в Туле он забьет», – сказал Рязанцев.

    Рязанцев употребил фразу в 2012 году в ответ на просьбу журналистов об интервью. Во второй половине 2017 года Дзюба трижды так же отвечал СМИ.

    Тульский клуб арендовал 29-летнего Дзюбу у «Зенита» до конца сезона.

    Источник: Sport24

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    14.02.2018 13:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 февраля 2018, 00:55

      Голы надо забивать, а не пирожки делить....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Тоха Спартак 14 февраля 2018, 19:57

      Да Дзюба это поросенок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:38

      это показатель "большого" ума Дзюбы что ничего своего придумать не смог а только повторять глупую фразу.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 14 февраля 2018, 16:21

      Великий спор двух классиков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 февраля 2018, 15:39

      2 ********!Пусть оминьетят друг дружку и успокоятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 15:27

      Футболом друзья надо заниматься а не пирожками.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 февраля 2018, 15:20

      А что у Дзюбы низкий IQ ?!

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > a-rakhmatov 14 февраля 2018, 15:24

      Так этот факт давно известен

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 февраля 2018, 14:51

      У Дзюбы пирожки с картошкой,а у Рязанцего с повидлом,какой же это плагиат )

      2
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      Рейтинг: +15

      Kovesh 14 февраля 2018, 13:54

      Извините, пирожки...

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