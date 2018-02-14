Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Поку: «Услышал об «Анжи», когда там играл Это'О. Переход в клуб поможет мне выйти на новый уровень»

    Новичок «Анжи» Квадво Поку рассказал о переходе в махачкалинский клуб из «Майами».

    «Впервые услышал об «Анжи» еще пять или шесть лет назад, когда там играл Самюэль Это′О. Также тут выступал мой соотечественник Джонатан Менса.

    Деньги не всегда имеют ключевое значение. Переезд в Европу – это новый вызов для меня, а еще это реализация давней мечты, достижение цели, поставленной в детстве. Переход в «Анжи» поможет мне выйти на новый уровень», – рассказал 25-летний полузащитник.

    В сезоне-2016/17 ганец отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами в 35 матчах всех соревнований.

    «Анжи» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе предпоследней команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11