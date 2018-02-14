Поку: «Услышал об «Анжи», когда там играл Это'О. Переход в клуб поможет мне выйти на новый уровень»

Новичок «Анжи» Квадво Поку рассказал о переходе в махачкалинский клуб из «Майами».

«Впервые услышал об «Анжи» еще пять или шесть лет назад, когда там играл Самюэль Это′О. Также тут выступал мой соотечественник Джонатан Менса.

Деньги не всегда имеют ключевое значение. Переезд в Европу – это новый вызов для меня, а еще это реализация давней мечты, достижение цели, поставленной в детстве. Переход в «Анжи» поможет мне выйти на новый уровень», – рассказал 25-летний полузащитник.

В сезоне-2016/17 ганец отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами в 35 матчах всех соревнований.

«Анжи» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе предпоследней команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.