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    Лемар снова отклонил предложение «Монако» о продлении контракта

    Полузащитник «Монако» Тома Лемар в очередной раз ответил отказом на предложение руководства клуба о пролонгации соглашения, сообщает L'Equipe.

    Это не первый раз, когда монегаски идут на встречу 22-летнему футболисту, предлагая продлить контракт. Сам француз рассчитывает этими действиями вынудить клуб отпустить его в более сильный чемпионат. Ранее пристальный интерес к полузащитнику проявлял «Ливерпуль».

    Действующий контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 08:33
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