Лемар снова отклонил предложение «Монако» о продлении контракта

Полузащитник «Монако» Тома Лемар в очередной раз ответил отказом на предложение руководства клуба о пролонгации соглашения, сообщает L'Equipe.

Это не первый раз, когда монегаски идут на встречу 22-летнему футболисту, предлагая продлить контракт. Сам француз рассчитывает этими действиями вынудить клуб отпустить его в более сильный чемпионат. Ранее пристальный интерес к полузащитнику проявлял «Ливерпуль».

Действующий контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.