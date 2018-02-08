Лемар отказался продлевать контракт с «Монако»

Полузащитник «Монако» Тома Лемар не согласился на очередной предложение клуба о продлении своего действующего контракта. Известно, что француз входит в трансферные приоритеты «Ливерпуля».

Зимой британцы пытались подписать 22-летнего футболиста, который должен был заменить в команде ушедшего в «Барселону» Филиппе Коутиньо. «Монако» удалось в январе удержать своего игрока.

Вероятно, мерсисайдцы готовят новое предложение французской стороне, которое будет улучшено по завершении сезона. Прошлое предложение было зафиксировано на отметке в 78 миллионов евро.

В текущем сезоне Лемар сыграл 16 матчей во французской Лиге 1, забив в них два гола и отдав шесть результативных передач.