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    Лемар отказался продлевать контракт с «Монако»

    Полузащитник «Монако» Тома Лемар не согласился на очередной предложение клуба о продлении своего действующего контракта. Известно, что француз входит в трансферные приоритеты «Ливерпуля».

    Зимой британцы пытались подписать 22-летнего футболиста, который должен был заменить в команде ушедшего в «Барселону» Филиппе Коутиньо. «Монако» удалось в январе удержать своего игрока.

    Вероятно, мерсисайдцы готовят новое предложение французской стороне, которое будет улучшено по завершении сезона. Прошлое предложение было зафиксировано на отметке в 78 миллионов евро.

    В текущем сезоне Лемар сыграл 16 матчей во французской Лиге 1, забив в них два гола и отдав шесть результативных передач.

    Источник: Independent.co.uk

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    08.02.2018 06:54
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