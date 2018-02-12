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    «Ливерпуль» летом попытается купить у «Тоттенхэма» Эриксена

    «Ливерпуль» намерен летом приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. В датчанине красные видят замену Филиппе Коутиньо, перешедшему этой зимой в «Барселону».

    Сообщается, что трансфер может состояться, если «шпоры» не попадут по итогам сезона в Лигу чемпионов, а мерсисайдцы наоборот сумеют завоевать право на участие в турнире.

    В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 32 матча, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2018 14:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 февраля 2018, 08:14

      Эриксену если уходить, то в топ-3: Барселону, Баварию или Реал. В противном случае пусть остаётся. Тоттенхем - сильный клуб, и он там - бог. Ни в какой Лузерпуль только!

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 12 февраля 2018, 21:25

      было бы сказочно((

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 18:40

      Шило на мыло. Ему надо в Испанию переезжать, или в Италию.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Тraumtanzеr 13 февраля 2018, 08:15

      Барса, Реал, Бавария - или никуда больше.

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