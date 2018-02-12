«Ливерпуль» летом попытается купить у «Тоттенхэма» Эриксена

Эриксену если уходить, то в топ-3: Барселону, Баварию или Реал. В противном случае пусть остаётся. Тоттенхем - сильный клуб, и он там - бог. Ни в какой Лузерпуль только!
«Ливерпуль» намерен летом приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. В датчанине красные видят замену Филиппе Коутиньо, перешедшему этой зимой в «Барселону».
Сообщается, что трансфер может состояться, если «шпоры» не попадут по итогам сезона в Лигу чемпионов, а мерсисайдцы наоборот сумеют завоевать право на участие в турнире.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 32 матча, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро.