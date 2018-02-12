Фирмино забил 20 голов в сезоне впервые за 4 последних года

Накануне состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» принимал на своем поле «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 0:2.

Полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино отметился в этой игре, забив свой гол на шестой минуте. Этот мяч стал для бразильца уже 20-м в текущем сезоне.

Благодаря такой результативности, он впервые за 4 года достиг отметки 20 голов за сезон во всех турнирах. В сезоне-2013/14 Фирмино забил 22 мяча, выступая в составе «Хоффенхайма».