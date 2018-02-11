Занев – о долгах в «Амкаре»: «За пять лет в Перми ни одного футболиста не кинули на деньги»

Защитник «Амкара» Петар Занев рассказал о финансовой ситуации в пермском клубе.

Ранее главный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что команда доиграет нынешний сезон в РФПЛ, несмотря на денежные проблемы.

– На самом деле, о проблемах мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом «Амкара». Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста не кинули на деньги. Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались.

– А кому клуб остался должен?

– Фамилии называть не буду. Это внутренняя кухня. Но знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В «Амкаре» и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал.