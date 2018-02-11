Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Занев – о долгах в «Амкаре»: «За пять лет в Перми ни одного футболиста не кинули на деньги»

    Защитник «Амкара» Петар Занев рассказал о финансовой ситуации в пермском клубе.

    Ранее главный тренер Гаджи Гаджиев заявил, что команда доиграет нынешний сезон в РФПЛ, несмотря на денежные проблемы.

    – На самом деле, о проблемах мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом «Амкара». Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста не кинули на деньги. Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались.

    – А кому клуб остался должен?

    – Фамилии называть не буду. Это внутренняя кухня. Но знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В «Амкаре» и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2018 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 12 февраля 2018, 13:04

      Всё будет хорошо !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 11 февраля 2018, 18:29

      кинули.. ***** жаргончик у игроков.. 90-е по прежнему рулят?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 февраля 2018, 17:54

      Мужик!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11