Гаджиев — о финансовой ситуации в «Амкаре»: «Этот сезон клуб доиграет. А дальше пока неясно»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Перед Новым годом вы сказали, что руководство решает финансовые проблемы. Успешно?

– Каких-то конкретных деталей у меня нет. Пока ситуация остается прежней.

– Гендиректор клуба Игорь Резвухин сообщил, что команда не полетит на сборы, если до 11 января вопрос с финансированием не решится.

– Нет, на сборы мы все-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определенные подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю.

– Что делать, если деньги найти не удастся?

– Губернатор Пермского края дал гарантию, что сезон «Амкар» доиграет. А дальше пока не ясно. Но будем надеяться, что реакция будет такой же, как и в Тульской области. Глава этого региона еще в начале прошлого года говорил, что будет поддерживать и развивать футбол, помогать местному «Арсеналу» быть в премьер-лиге конкурентоспособным.

Напомним, что в декабре появилась информация о том, что «Амкар» может прекратить существование.