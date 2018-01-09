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    Гаджиев — о финансовой ситуации в «Амкаре»: «Этот сезон клуб доиграет. А дальше пока неясно»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    – Перед Новым годом вы сказали, что руководство решает финансовые проблемы. Успешно?

    – Каких-то конкретных деталей у меня нет. Пока ситуация остается прежней.

    – Гендиректор клуба Игорь Резвухин сообщил, что команда не полетит на сборы, если до 11 января вопрос с финансированием не решится.

    – Нет, на сборы мы все-таки летим, 11 января команда вылетает в Турцию, по плану мы должны там находиться до 20 февраля. Видимо, определенные подвижки в клубе есть. Но какие конкретно, опять же, не скажу, потому что не знаю.

    – Что делать, если деньги найти не удастся?

    – Губернатор Пермского края дал гарантию, что сезон «Амкар» доиграет. А дальше пока не ясно. Но будем надеяться, что реакция будет такой же, как и в Тульской области. Глава этого региона еще в начале прошлого года говорил, что будет поддерживать и развивать футбол, помогать местному «Арсеналу» быть в премьер-лиге конкурентоспособным.

    Напомним, что в декабре появилась информация о том, что «Амкар» может прекратить существование.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.01.2018 21:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 10 января 2018, 05:09

      Да уж.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 января 2018, 23:41

      пусть зенит поделится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 января 2018, 22:51

      и так каждый год

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 января 2018, 22:22

      А дальше.... сокращение Лиги до ( ? ) количества команд. Здесь уже, как разыграется буйная фантазия руководов.

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 9 января 2018, 22:06

      Держитесь ребята!печально смотреть на это все!сильная команда вот вот пропадет!надо с этим решать

      0
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      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 9 января 2018, 21:37

      ошибка в заголовке

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