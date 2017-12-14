«Амкар» может прекратить существование в 2018 году

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, что сейчас клуб не может согласовать финансирование на 2018 год.
— Гаджиев заявил следующее: «Неизвестно будет жить «Амкар» или нет». Есть какие-то сложности?
– Все правильно он сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема — нам не подтверждают финансирование на будущий год.
– Ведутся ли переговоры?
– Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.
– Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?
– Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора.
«Амкар» набрал 21 очко в 20 турах РФПЛ и занимает 13 место в турнирной таблице.