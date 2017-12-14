Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Амкар» может прекратить существование в 2018 году

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, что сейчас клуб не может согласовать финансирование на 2018 год.

    — Гаджиев заявил следующее: «Неизвестно будет жить «Амкар» или нет». Есть какие-то сложности?

    – Все правильно он сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема — нам не подтверждают финансирование на будущий год.

    – Ведутся ли переговоры?

    – Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.

    – Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?

    – Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора.

    «Амкар» набрал 21 очко в 20 турах РФПЛ и занимает 13 место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2017 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии (32)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kykyi
    1513273689
    Ничего удивительного, просто нищая страна, банановая республика.
    Ответить
    GoLenaStop
    1513273757
    Жаль, что людей в регионах сначала воодушевляют, обещают Нью-Васюки, а потом тупо кидают с недостроенными стадионами и разграбленными футбольными клубами... Одни и те же игроки блуждают по командам и Лигам до списания в тренеры или советники... ФУТБОЛ - НА ТОМ ЖЕ ПЕЩЕРНОМ УРОВНЕ . Без Ха! и Хи! Одно Ху.!
    Ответить
    Обер-КанцлерЪ
    1513275924
    Будет прикол, если к матчу Кубка России с Курским Авангардом Амкар крякнет, и Авангард автоматически пройдёт в полуфинал!
    Ответить
    Nekit92
    1513276006
    Федун предложил сократить РПЛ до 14 клубов?! Если амкар прекратит существование, убрать спартак= 14 клубов в РПЛ. =))))))
    Ответить
    ЖОРРО
    1513283484
    По ходу дела Аммиак и Карбонид больше никому не нужен....жаль...
    Ответить
    zagrizlik
    1513290711
    И хорошо. Чем меньше команд, дотируемых из гос.бюджетов, тем быстрее будет расти уровень команд.
    Ответить
    Тони Монтана Б
    1513303694
    пора прекратить финансирование клубов через гос бюджет. останется 6 - 7 клубов пусть так и будет. деньги в никуда идут.
    Ответить
    сапёр75
    1513325336
    Ёпонамама
    Ответить
    Шумаххер
    1513326905
    Печаль,Беда
    Ответить
    ologreds
    1694991734
    numo529185
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+