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    «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Хетафе»

    В воскресенье состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле примет «Хетафе».

    Каталонцы в настоящий момент уверенно лидируют в турнирной таблице, тогда как гости занимают в Примере 11-ю строчку.

    Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,12, победа «Хетафе» – коэффициентом 26. Сделать ставки можно в нашем Конкурсе прогнозов.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 17:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 февраля 2018, 23:29

      А я думал в Лужниках матч будет...Что за новости???

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 11 февраля 2018, 17:57

      Ставьте на Хетафе друзья, неплохой коэф))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 февраля 2018, 17:08

      3,5 больше инд тотал барсы

      -1
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 11 февраля 2018, 10:23

      И что? Теперь каждый их матч будут анонсировать в главных новостях

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > qawzsexdr 11 февраля 2018, 17:09

      что то не нравится? или только о зените новости должны быть? кокорин всякие там обмороки !

      -1
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