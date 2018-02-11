«Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Хетафе»

В воскресенье состоится матч 23-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» на своем поле примет «Хетафе».

Каталонцы в настоящий момент уверенно лидируют в турнирной таблице, тогда как гости занимают в Примере 11-ю строчку.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,12, победа «Хетафе» – коэффициентом 26. Сделать ставки можно в нашем Конкурсе прогнозов.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало – в 18:15 по московскому времени.

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