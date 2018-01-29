Барселона - Алавес

Барса не может - арбитр поможет. Знакомая песня..
|2 тур
|26 августа, суббота
|19:15
|Алавес
|0:2
|Барселона
|22 тур
|11 февраля, суббота
|18:15
|Алавес
|0:6
|Барселона
|3 тур
|10 сентября, суббота
|21:30
|Барселона
|1:2
|Алавес
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|28
|9
|1
|99:29
|+70
|93
|2.
|Атлетико М
|38
|23
|10
|5
|58:22
|+36
|79
|3.
|Реал
|38
|22
|10
|6
|94:44
|+50
|76
|4.
|Валенсия
|38
|22
|7
|9
|65:38
|+27
|73
|5.
|Вильярреал
|38
|18
|7
|13
|57:50
|+7
|61
|6.
|Бетис
|38
|18
|6
|14
|60:61
|-1
|60
|7.
|Севилья
|38
|17
|7
|14
|49:58
|-9
|58
|8.
|Хетафе
|38
|15
|10
|13
|42:33
|+9
|55
|9.
|Эйбар
|38
|14
|9
|15
|44:50
|-6
|51
|10.
|Жирона
|38
|14
|9
|15
|50:59
|-9
|51
|11.
|Эспаньол
|38
|12
|13
|13
|36:42
|-6
|49
|12.
|Сельта
|38
|13
|10
|15
|59:60
|-1
|49
|13.
|Реал Сосьедад
|38
|14
|7
|17
|66:59
|+7
|49
|14.
|Алавес
|38
|15
|2
|21
|40:50
|-10
|47
|15.
|Леванте
|38
|11
|13
|14
|44:58
|-14
|46
|16.
|Атлетик Б
|38
|10
|13
|15
|41:49
|-8
|43
|17.
|Леганес
|38
|12
|7
|19
|34:51
|-17
|43
|18.
|Депортиво
|38
|6
|11
|21
|38:76
|-38
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|38
|5
|7
|26
|24:74
|-50
|22
|20.
|Малага
|38
|5
|5
|28
|24:61
|-37
|20
Барса не может - арбитр поможет. Знакомая песня..
Дурилка картонная иди поплачь
А ты часом не охренел, *******?
Попробуй, пискни. В рот ***** и тебя и тебе подобных *********. Сосите *** у своего гнома ********, чмошники диванные..
Петушок защёлку закрой чертила. Чепушило ты себе много позволяешь. Проспись защекан.
89093384444 сюда пиши, чмо болотное.
Я тебе за щеку дам, *****. Прежде чем *******, читай и вникай, говнюк..
ооооо собака так ты все там лаешь !! гавна кусок ! соси письку !
******** кусок ок я заценил твой шлюшанский номер ! как нить напиши чтоб тебе на клыка дать !
петушок глор среаловский вещаешь тут ! левые пенальти роналду только и умеет забивать ! хахахаххаахаха !!
Ты чего тявкаешь, щенок? Я тебе дал номер - звони, пиши..
петушара малолетняя заметь это ты начал минусить вот и получи чертила !! чепушило давай пиши ответ)))))
Я начал, потому что мне по кайфу - это первое. Ты чертила последняя, если нет - набери или напиши мне - это второе. И третье, несмотря на то, что ты чмо, я тебе отвечу лояльно, задам тебе вопрос: «Судья придумал штрафной там, где должен был быть оффсайд»? Ответь сообщением на номер, если ты отвечаешь за свои слова..
петушок мне не интересно че ты там реаловский глорик увидел !! иди подрочи на фото кристинки которые бьет левые пенальти !!
За свои слова отвечать - слабо? Мне по *** на Реал, и уж тем более на этот бабский театр, который называется Барселона. Я понимаю, что тебе 14 лет и твой максимум - балаболить. Писать можешь, что по кайфу, но твои действия говорят о том, кто ты есть. Тема исчерпана..
петушок малолетний тебе ли это писать ! тупой олень знаешь 14 слов !
Боковой арбитр по ходу в глаза долбится, оффсайд у Пако не углядел..
Лео красава. Кристине такой штрафной в жизни не исполнить
Что есть то есть гений
Однозначно!
GOOOOOOOOOLASOOOOO
Столько моментов уже можно 7 забить
Давайте Парни 5-1 не подведите меня 70 штук накану
Мдааа чувак попал ты
Товарищи Адимиы почему месси и Коутиньо бегают под 10-ми номерами не знайте так уже можно? XD
интересное начало... будет очень интересно
https://bombardir.ru/online/94793
ожидается хорошая активная и результативная игра с однозначным результатом, Барса чемпион!!!