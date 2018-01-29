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Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)
Материалы

Барселона - Алавес

28.01.2018, Воскресенье, 22:45 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 21 тур Барселона - Алавес
Испания. Примера (2017/2018)
2 тур
26 августа, суббота 19:15 Алавес 0:2 Барселона
Испания. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 22:30 Барселона 3:1 Алавес
Испания. Примера (2016/2017)
22 тур
11 февраля, суббота 18:15 Алавес 0:6 Барселона
3 тур
10 сентября, суббота 21:30 Барселона 1:2 Алавес
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, четверг 00:30 Барселона 3:1 Алавес
Испания. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
первый матч		 31 октября, среда 01:00 Алавес 0:3 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 29 января 2018, 00:37

    Барса не может - арбитр поможет. Знакомая песня..

    -1
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 29 января 2018, 00:53

    Дурилка картонная иди поплачь

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > dinar7777dinar 29 января 2018, 01:25

    А ты часом не охренел, *******?

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > dinar7777dinar 29 января 2018, 01:29

    Попробуй, пискни. В рот ***** и тебя и тебе подобных *********. Сосите *** у своего гнома ********, чмошники диванные..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 29 января 2018, 01:33

    Петушок защёлку закрой чертила. Чепушило ты себе много позволяешь. Проспись защекан.

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > dinar7777dinar 29 января 2018, 01:59

    89093384444 сюда пиши, чмо болотное.

    -3
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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > dinar7777dinar 29 января 2018, 02:01

    Я тебе за щеку дам, *****. Прежде чем *******, читай и вникай, говнюк..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 29 января 2018, 11:34

    ооооо собака так ты все там лаешь !! гавна кусок ! соси письку !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 29 января 2018, 11:35

    ******** кусок ок я заценил твой шлюшанский номер ! как нить напиши чтоб тебе на клыка дать !

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 29 января 2018, 11:42

    петушок глор среаловский вещаешь тут ! левые пенальти роналду только и умеет забивать ! хахахаххаахаха !!

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    Батал Вселенский > dinar7777dinar 30 января 2018, 12:53

    Ты чего тявкаешь, щенок? Я тебе дал номер - звони, пиши..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 30 января 2018, 13:28

    петушара малолетняя заметь это ты начал минусить вот и получи чертила !! чепушило давай пиши ответ)))))

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    Батал Вселенский > dinar7777dinar 30 января 2018, 15:51

    Я начал, потому что мне по кайфу - это первое. Ты чертила последняя, если нет - набери или напиши мне - это второе. И третье, несмотря на то, что ты чмо, я тебе отвечу лояльно, задам тебе вопрос: «Судья придумал штрафной там, где должен был быть оффсайд»? Ответь сообщением на номер, если ты отвечаешь за свои слова..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 30 января 2018, 16:47

    петушок мне не интересно че ты там реаловский глорик увидел !! иди подрочи на фото кристинки которые бьет левые пенальти !!

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский > dinar7777dinar 30 января 2018, 23:54

    За свои слова отвечать - слабо? Мне по *** на Реал, и уж тем более на этот бабский театр, который называется Барселона. Я понимаю, что тебе 14 лет и твой максимум - балаболить. Писать можешь, что по кайфу, но твои действия говорят о том, кто ты есть. Тема исчерпана..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Батал Вселенский 31 января 2018, 17:23

    петушок малолетний тебе ли это писать ! тупой олень знаешь 14 слов !

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 29 января 2018, 00:35

    Боковой арбитр по ходу в глаза долбится, оффсайд у Пако не углядел..

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 29 января 2018, 00:32

    Лео красава. Кристине такой штрафной в жизни не исполнить

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 > dinar7777dinar 29 января 2018, 00:36

    Что есть то есть гений

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > dinar7777dinar 29 января 2018, 00:45

    Однозначно!

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 29 января 2018, 00:17

    GOOOOOOOOOLASOOOOO

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 29 января 2018, 00:16

    Столько моментов уже можно 7 забить

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 28 января 2018, 23:25

    Давайте Парни 5-1 не подведите меня 70 штук накану

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > DAG-0500 29 января 2018, 00:32

    Мдааа чувак попал ты

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    Рейтинг: +36

    DAG-0500 28 января 2018, 23:23

    Товарищи Адимиы почему месси и Коутиньо бегают под 10-ми номерами не знайте так уже можно? XD

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 января 2018, 23:11

    интересное начало... будет очень интересно

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    Рейтинг: +11

    Smokk_84 28 января 2018, 22:59

    https://bombardir.ru/online/94793

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 января 2018, 22:46

    ожидается хорошая активная и результативная игра с однозначным результатом, Барса чемпион!!!

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