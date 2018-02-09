Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Дзюба? Если бы он попросил найти ему команду, я сделал бы все возможное»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об отношениях с игроками санкт-петербургского клуба.

    — Будете болеть за футболистов, игравших под вашим руководством в «Зените», во время чемпионата мира?

    — Мой принцип в том, что после ухода из клуба я стараюсь прекратить общение с игроками. Это просто некорректно по отношению к новому тренеру. Сам сталкивался с таким в «Интере», когда бывший тренер [Луиджи Симони — прим.ред.] постоянно звонил игрокам. Так неправильно. А я даже в «Шахтере», где провел столько лет, своему принципу не изменил.

    Да, у меня есть общение с Фернандиньо, Луисом Адриано, Алексом Тешейрой, Виллианом, но они-то уже выступают за другие клубы. Я же взял их еще тинэйджерами и помог вырасти в классных футболистов, развить их качества. Они мне как дети. Но с действующими игроками бывшей команды – никогда.

    — Допустим, еще недавно на перепутье был Артем Дзюба, и писали об интересе к нему из Турции. Неужели бы не помогли ему советом, если бы он позвонил?

    — Почему нет? Это же совсем разные вещи. Позвони мне Дзюба с просьбой: «Мистер, помоги найти команду», – сделал бы все возможное. Если бы турецкий клуб попросил совета по Дзюбе, то и тут помог бы, чем смог. Но ко мне никто по его поводу не обращался. Ничего подобного не слышал.

    Напомним, что Дзюба в зимнее трансферное окно перешел в тульский «Арсенал».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2018 21:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 10 февраля 2018, 18:49

      Ну вряд ли Дзюба согласился играть в турции!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 10 февраля 2018, 14:11

      За долю малую))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      stachel 10 февраля 2018, 04:53

      но только за 10% откатом, как Бекиич.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 22:53

      Нормальный мужик и очень сильный тренер.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11