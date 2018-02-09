Луческу: «Дзюба? Если бы он попросил найти ему команду, я сделал бы все возможное»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об отношениях с игроками санкт-петербургского клуба.

— Будете болеть за футболистов, игравших под вашим руководством в «Зените», во время чемпионата мира?

— Мой принцип в том, что после ухода из клуба я стараюсь прекратить общение с игроками. Это просто некорректно по отношению к новому тренеру. Сам сталкивался с таким в «Интере», когда бывший тренер [Луиджи Симони — прим.ред.] постоянно звонил игрокам. Так неправильно. А я даже в «Шахтере», где провел столько лет, своему принципу не изменил.

Да, у меня есть общение с Фернандиньо, Луисом Адриано, Алексом Тешейрой, Виллианом, но они-то уже выступают за другие клубы. Я же взял их еще тинэйджерами и помог вырасти в классных футболистов, развить их качества. Они мне как дети. Но с действующими игроками бывшей команды – никогда.

— Допустим, еще недавно на перепутье был Артем Дзюба, и писали об интересе к нему из Турции. Неужели бы не помогли ему советом, если бы он позвонил?

— Почему нет? Это же совсем разные вещи. Позвони мне Дзюба с просьбой: «Мистер, помоги найти команду», – сделал бы все возможное. Если бы турецкий клуб попросил совета по Дзюбе, то и тут помог бы, чем смог. Но ко мне никто по его поводу не обращался. Ничего подобного не слышал.

Напомним, что Дзюба в зимнее трансферное окно перешел в тульский «Арсенал».