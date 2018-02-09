Луческу: «В «Зените» болельщики ждали от меня немедленного результата, но в команде было недостаточно больших игроков»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об этапе работы в петербургском клубе.

Напомним, 72-летний румын тренировал сине-бело-голубых с 2016 по 2017 год и выиграл с командой Суперкубок России.

– За «Зенитом» следите?

– Просто знаю, что команда идет на втором месте с отставанием в восемь очков. Многовато, но это уже не моя проблема. Сожалею только, что не сумел помочь вам с развитием молодых игроков. У вас их достаточно, но времени не хватило. Наверное, после моих успехов с «Шахтером» болельщики ждали немедленного результата. Но больших игроков было недостаточно, а на развитие молодежи нужно время. Зато Санкт-Петербург вспоминаю с удовольствием: шикарный город с очень хорошими людьми.