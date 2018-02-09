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  • Луческу: «В «Зените» болельщики ждали от меня немедленного результата, но в команде было недостаточно больших игроков»

Луческу: «В «Зените» болельщики ждали от меня немедленного результата, но в команде было недостаточно больших игроков»

9 февраля 2018, 18:28
17

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об этапе работы в петербургском клубе.

Напомним, 72-летний румын тренировал сине-бело-голубых с 2016 по 2017 год и выиграл с командой Суперкубок России.

– За «Зенитом» следите?

– Просто знаю, что команда идет на втором месте с отставанием в восемь очков. Многовато, но это уже не моя проблема. Сожалею только, что не сумел помочь вам с развитием молодых игроков. У вас их достаточно, но времени не хватило. Наверное, после моих успехов с «Шахтером» болельщики ждали немедленного результата. Но больших игроков было недостаточно, а на развитие молодежи нужно время. Зато Санкт-Петербург вспоминаю с удовольствием: шикарный город с очень хорошими людьми.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (17)
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Artemka69
1518190422
Луческу как всегда ноет!!!Виноваты все,но не он!!
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m40
1518191652
Опять это нытье. Про то, что футбол был унылый он почему то ничего не говорит. Лучше бы не вспоминали его.
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Томь вперёд
1518191934
«В Питере ныть!» продолжается! Какая по счету часть вспомнить очень сложно!
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raritet
1518191953
Великолепный тренер, кто бы что не говорил о румыне. Просто, система русской ментальности в эпоху повальной бестолковости такова- Выложь да полож и сию минуту. Сразу представил на месте румына Золотую рыбку. Наверняка она ответила бы: Господа а вы не забыли меня покормить , а также нужно времени для того , чтобы накормить ваших молодых футболистов, а уж победы придут. А уж победы сразу и я вам не могу обещать, господа. С этим ко мне обращались до вас Реал, Барселона, Бавария, ПСЖ...тут у меня большой список, вы пока в конце...
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Asbjorn
1518192892
нытик,что тут еще сказать
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Полная Канистра
1518193217
3 состава имел и недостаточно ему какой странный вывод сделал
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Zenmaster
1518195196
Как всегда -- кому то , чего то -- не хватает Ё!!!
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stachel
1518197537
Дед все верно сказал, хочешь строить команду из кала - запасайся временем и не факт что выйдет. Хочешь результат, гарантировано и быстро, нужны большие игроки, которые стоят больших денег. Все логично!
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серега кашин
1518198608
опять начал слюни пускать
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zigbert
1518249173
Жаль Луческу ему катастрофически не хватило времени.
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