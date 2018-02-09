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    Луческу: «В «Зените» болельщики ждали от меня немедленного результата, но в команде было недостаточно больших игроков»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об этапе работы в петербургском клубе.

    Напомним, 72-летний румын тренировал сине-бело-голубых с 2016 по 2017 год и выиграл с командой Суперкубок России.

    – За «Зенитом» следите?

    – Просто знаю, что команда идет на втором месте с отставанием в восемь очков. Многовато, но это уже не моя проблема. Сожалею только, что не сумел помочь вам с развитием молодых игроков. У вас их достаточно, но времени не хватило. Наверное, после моих успехов с «Шахтером» болельщики ждали немедленного результата. Но больших игроков было недостаточно, а на развитие молодежи нужно время. Зато Санкт-Петербург вспоминаю с удовольствием: шикарный город с очень хорошими людьми.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.02.2018 18:28
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 февраля 2018, 15:31

      как больших недостаточно..у Дзюбиньи по моему рост 196

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 10:52

      Жаль Луческу ему катастрофически не хватило времени.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 9 февраля 2018, 21:29

      Мирча! Спасибо огромнейшее за трансфер Лунева.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 февраля 2018, 20:50

      опять начал слюни пускать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      stachel 9 февраля 2018, 20:32

      Дед все верно сказал, хочешь строить команду из кала - запасайся временем и не факт что выйдет. Хочешь результат, гарантировано и быстро, нужны большие игроки, которые стоят больших денег. Все логично!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2018, 20:05

      Вы не можете публиковать одинаковый комментарий к этому материалу дважды, тогда не баньте я ничего такого не сказал только правду и ничего кроме правды

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 9 февраля 2018, 19:53

      Как всегда -- кому то , чего то -- не хватает Ё!!!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 февраля 2018, 19:47

      До Луческу дошли слухи что скоро Манчини покинет пост тренера и вот и Мирча суетится, хочет вернуться в Зенит...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 19:20

      3 состава имел и недостаточно ему какой странный вывод сделал

      2
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Полная Канистра 9 февраля 2018, 19:47

      3 состава? точно с Манчини его не перепутал? у него получается и из того что было - летом ушел Халк, а зимой - Витсель

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 февраля 2018, 19:14

      нытик,что тут еще сказать

      1
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