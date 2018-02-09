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    Канселу получил выговор от руководства «Интера» за споры со Спаллетти

    Защитник «Интера» Жоао Канселу не хочет выполнять требования главного тренера команды Лучано Спаллетти относительно своего использования в тактической схеме команды.

    23-летний португалец в ходе недавней тренировки открыто высказал свое недовольство тем, что итальянский специалист передвинул его на позицию левого защитника. В ответ Спаллетти отправил Канселу в запас.

    В матче Серии А против «Кротоне» (1:1) футболист появился на поле лишь на 74-й минуте. В предыдущей игре Серии А со СПАЛом (1:1) Канселу также выступал на позиции левого защитника.

    Данный конфликт был исчерпан, когда португалец был приглашен в офис клуба, где с ним была проведена беседа руководством «Интера».

    Источник: Football Italia

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    09.02.2018 06:53
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