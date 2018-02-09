Канселу получил выговор от руководства «Интера» за споры со Спаллетти

Защитник «Интера» Жоао Канселу не хочет выполнять требования главного тренера команды Лучано Спаллетти относительно своего использования в тактической схеме команды.

23-летний португалец в ходе недавней тренировки открыто высказал свое недовольство тем, что итальянский специалист передвинул его на позицию левого защитника. В ответ Спаллетти отправил Канселу в запас.

В матче Серии А против «Кротоне» (1:1) футболист появился на поле лишь на 74-й минуте. В предыдущей игре Серии А со СПАЛом (1:1) Канселу также выступал на позиции левого защитника.

Данный конфликт был исчерпан, когда португалец был приглашен в офис клуба, где с ним была проведена беседа руководством «Интера».