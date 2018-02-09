Кубок Испании. Первый гол Коутиньо за «Барселону» помог ей победить «Валенсию» и пройти в финал

Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Формально победный мяч провел бразильский полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо. Этот гол стал для него первым в сине-гранатовой форме.

По итогам двухматчевого противостояния в финал турнира выходит «Барселона».

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

Валенсия – Барселона – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Коутиньо, 49; 0:2 – Ракитич, 82.

«Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай (Рубен Везо, 71), Вьетто, Коклен (Гедеш, 55), Кондогбия, Монтойя, Парехо, Габриэль, Родриго (Солер, 55), Дзадза.

«Барселона»: Силлессен, Альба, Бускетс, Гомеш (Коутиньо, 46), Иньеста (Паулиньо, 65), Месси, Пике (Мина, 83), Ракитич, Роберто, Суарес, Умтити.

Предупреждения: Родриго, 34; Дзадза, 75; Парехо, 90+2 – нет.

Результаты Кубка Испании