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    Кубок Испании. Первый гол Коутиньо за «Барселону» помог ей победить «Валенсию» и пройти в финал

    Состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Валенсией» и «Барселоной». Формально победный мяч провел бразильский полузащитник каталонцев Филиппе Коутиньо. Этот гол стал для него первым в сине-гранатовой форме.

    По итогам двухматчевого противостояния в финал турнира выходит «Барселона».

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    Валенсия – Барселона – 0:2 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Коутиньо, 49; 0:2 – Ракитич, 82.

    «Валенсия»: Хауме, Гайя, Гарай (Рубен Везо, 71), Вьетто, Коклен (Гедеш, 55), Кондогбия, Монтойя, Парехо, Габриэль, Родриго (Солер, 55), Дзадза.

    «Барселона»: Силлессен, Альба, Бускетс, Гомеш (Коутиньо, 46), Иньеста (Паулиньо, 65), Месси, Пике (Мина, 83), Ракитич, Роберто, Суарес, Умтити.

    Предупреждения: Родриго, 34; Дзадза, 75; Парехо, 90+2 – нет.

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 01:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2018, 12:46

      еще раз глянул классно сыграла бывшая ливерпульская савязка ! коут красава !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 9 февраля 2018, 10:59

      валю шестой раз подряд нагнули.обыдно)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 9 февраля 2018, 08:38

      Да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 9 февраля 2018, 06:36

      Отличный матч.
      Как и писал до матча:Коутиньо вместо Гомеша
      Всех с победой

      2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 9 февраля 2018, 05:16

      Слепые судьи отличились как всегда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2018, 01:50

      коут красава ! продолжай в том же духе !

      3
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