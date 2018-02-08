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    Агент: «Сарри сватают в «Арсенал»

    Итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал о трансферных перспективах главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

    «Сарри сватают в «Арсенал». Об Аллегри меньше разговоров, но для «Ювентуса» трудно найти лучшего тренера, чем он.

    Могу сказать, основываясь на своем опыте, что чаще всего реальные переговоры обычно проходят в тишине», – сказал Пасторелло.

    Напомним, что действующий контракт главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Football Italia

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    08.02.2018 11:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 февраля 2018, 13:20

      давно пора выгнать этого лягушатника !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 февраля 2018, 12:27

      Было бы интересно на это посмотреть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 февраля 2018, 11:17

      Это был бы лучший трансфер со времен Анри!

      1
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