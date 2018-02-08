Агент: «Сарри сватают в «Арсенал»

Итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло рассказал о трансферных перспективах главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

«Сарри сватают в «Арсенал». Об Аллегри меньше разговоров, но для «Ювентуса» трудно найти лучшего тренера, чем он.

Могу сказать, основываясь на своем опыте, что чаще всего реальные переговоры обычно проходят в тишине», – сказал Пасторелло.

Напомним, что действующий контракт главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера рассчитан до середины 2019 года.