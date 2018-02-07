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    Каборе сравнил Россию с Буркина-Фасо

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе дал интервью «Матч ТВ».

    – В Буркина-Фасо следят за вашими выступлениями в России?

    – Там нет трансляций матчей, но многие следят по новостям в интернете. Еще по окончании сезона регулярно покупаю сто футболок и потом дарю их друзьям и знакомым в Буркина-Фасо. Поэтому о «Краснодаре» там знают.

    – Что чаще всего спрашивают о России?

    – «Не холодно ли там?» Объясняю, что во время зимы я уезжаю домой, так как в чемпионате перерыв. А летом в России так же тепло, как и в Буркина-Фасо.

    Очень удивляются этому. Можно еще вспомнить последнюю игру в 2017 году, когда в Перми было «минус 18». Все были в шоке. Что делать? Все время двигаться, не останавливаться.

    – На последнем Кубке Африки вы попали в символическую сборную турнира, а команда Буркина-Фасо взяла бронзу. Вами интересовались европейские клубы?

    – Было очень много предложений, в том числе от команд из Франции, Англии, Испании. Не топ-клубы, но с хорошими условиями и задачами. Но я всем отказал.

    У меня другая цель – качественно отработать свой контракт в «Краснодаре», который действует еще полтора года. Хочу помочь клубу добиться результата.

    29-летний хавбек в текущем сезоне принял участие в 17 встречах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2018 23:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 18:34

      вся зарплата это 100 футболок и билет на самолёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 8 февраля 2018, 14:01

      Ну по показателям уровня и качества жизни, конечно снежная буркинафасо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 февраля 2018, 12:41

      футболками поднимает кассу краснодара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 февраля 2018, 11:45

      блин что с комментами сделали? хрень какая- то!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 11:26

      Каборе респект за верность клубу и верность России.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 8 февраля 2018, 10:54

      Россия сравнила Каборе с абизяной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 8 февраля 2018, 10:15

      Поедь летом в Якутию,там не как в Краснодаре))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ALeX-161-rus 8 февраля 2018, 11:44

      летом там тепло, даже жарко)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 февраля 2018, 08:22

      Тоже банановая республика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 8 февраля 2018, 08:14

      Яркий пример , как можно заголовком извратить содержание интервью)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Gornostay 8 февраля 2018, 09:20

      Это маркетинг, лишь бы прочитали...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 8 февраля 2018, 07:39

      Почему нет...

      0
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