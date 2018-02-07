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Каборе сравнил Россию с Буркина-Фасо

7 февраля 2018, 23:44
14

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе дал интервью «Матч ТВ».

– В Буркина-Фасо следят за вашими выступлениями в России?

– Там нет трансляций матчей, но многие следят по новостям в интернете. Еще по окончании сезона регулярно покупаю сто футболок и потом дарю их друзьям и знакомым в Буркина-Фасо. Поэтому о «Краснодаре» там знают.

– Что чаще всего спрашивают о России?

– «Не холодно ли там?» Объясняю, что во время зимы я уезжаю домой, так как в чемпионате перерыв. А летом в России так же тепло, как и в Буркина-Фасо.

Очень удивляются этому. Можно еще вспомнить последнюю игру в 2017 году, когда в Перми было «минус 18». Все были в шоке. Что делать? Все время двигаться, не останавливаться.

– На последнем Кубке Африки вы попали в символическую сборную турнира, а команда Буркина-Фасо взяла бронзу. Вами интересовались европейские клубы?

– Было очень много предложений, в том числе от команд из Франции, Англии, Испании. Не топ-клубы, но с хорошими условиями и задачами. Но я всем отказал.

У меня другая цель – качественно отработать свой контракт в «Краснодаре», который действует еще полтора года. Хочу помочь клубу добиться результата.

29-летний хавбек в текущем сезоне принял участие в 17 встречах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Буркина-Фасо Россия Каборе Шарль
Комментарии (14)
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stream15
1518037518
Чемпионаты чем-то похожи, а особенно, чемпионы.
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Путник 13
1518064651
Он очень близок к характеристики современной России великого и не победимого Пукина..
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Gornostay
1518066899
Яркий пример , как можно заголовком извратить содержание интервью)))
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ALeX-161-rus
1518074148
Поедь летом в Якутию,там не как в Краснодаре))
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Коза Ностра
1518076484
Россия сравнила Каборе с абизяной.
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zigbert
1518078377
Каборе респект за верность клубу и верность России.
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Diesel133
1518079500
блин что с комментами сделали? хрень какая- то!
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СОКОЛ САРАТОВ
1518082891
футболками поднимает кассу краснодара
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Portoz
1518087676
Ну по показателям уровня и качества жизни, конечно снежная буркинафасо
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Полная Канистра
1518104071
вся зарплата это 100 футболок и билет на самолёт
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