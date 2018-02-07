Каборе сравнил Россию с Буркина-Фасо

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе дал интервью «Матч ТВ».

– В Буркина-Фасо следят за вашими выступлениями в России?

– Там нет трансляций матчей, но многие следят по новостям в интернете. Еще по окончании сезона регулярно покупаю сто футболок и потом дарю их друзьям и знакомым в Буркина-Фасо. Поэтому о «Краснодаре» там знают.

– Что чаще всего спрашивают о России?

– «Не холодно ли там?» Объясняю, что во время зимы я уезжаю домой, так как в чемпионате перерыв. А летом в России так же тепло, как и в Буркина-Фасо.

Очень удивляются этому. Можно еще вспомнить последнюю игру в 2017 году, когда в Перми было «минус 18». Все были в шоке. Что делать? Все время двигаться, не останавливаться.

– На последнем Кубке Африки вы попали в символическую сборную турнира, а команда Буркина-Фасо взяла бронзу. Вами интересовались европейские клубы?

– Было очень много предложений, в том числе от команд из Франции, Англии, Испании. Не топ-клубы, но с хорошими условиями и задачами. Но я всем отказал.

У меня другая цель – качественно отработать свой контракт в «Краснодаре», который действует еще полтора года. Хочу помочь клубу добиться результата.

29-летний хавбек в текущем сезоне принял участие в 17 встречах всех турниров, не отметившись результативными действиями.