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Куртуа: «Игроки «Челси» верят в Конте»

6 февраля 2018, 18:20
2

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что команда продолжает верить в главного тренера Антонио Конте, несмотря на крупные поражения в двух последних турах АПЛ.

Напомним, лондонцы подряд проиграли «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).

«Мы верим в Конте, и мы верим в нашу команду. Мы показали, что хотим сражаться даже с 10-ю игроками на поле, это показывает, что у нас есть характер. Тем не менее, когда вы дважды проигрываете, это нехорошо, и возникают вопросы. Однако мы вернулись к тренировкам с Конте, хорошо тренируемся и переломим сложившуюся ситуацию.

Очевидно, что мы разочарованы двумя результатами, которые у нас были в последнюю неделю. Понятное дело, что это плохо, но мы должны перестроиться на тренировках, держать голову высоко поднятой и продолжать пахать. Просто продолжать делать то, что мы делаем. Мы проиграли дважды, но мы команда с тренером, и все относятся к этому с позитивом. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть на следующей неделе», – сказал Куртуа.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Челси Куртуа Тибо Конте Антонио
Комментарии (2)
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TY13R
1517932748
Посмотрим...
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Berikosha
1517939444
вест бром попадает)))
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