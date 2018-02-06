Куртуа: «Игроки «Челси» верят в Конте»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что команда продолжает верить в главного тренера Антонио Конте, несмотря на крупные поражения в двух последних турах АПЛ.

Напомним, лондонцы подряд проиграли «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).

«Мы верим в Конте, и мы верим в нашу команду. Мы показали, что хотим сражаться даже с 10-ю игроками на поле, это показывает, что у нас есть характер. Тем не менее, когда вы дважды проигрываете, это нехорошо, и возникают вопросы. Однако мы вернулись к тренировкам с Конте, хорошо тренируемся и переломим сложившуюся ситуацию.

Очевидно, что мы разочарованы двумя результатами, которые у нас были в последнюю неделю. Понятное дело, что это плохо, но мы должны перестроиться на тренировках, держать голову высоко поднятой и продолжать пахать. Просто продолжать делать то, что мы делаем. Мы проиграли дважды, но мы команда с тренером, и все относятся к этому с позитивом. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть на следующей неделе», – сказал Куртуа.