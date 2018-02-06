Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа: «Игроки «Челси» верят в Конте»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что команда продолжает верить в главного тренера Антонио Конте, несмотря на крупные поражения в двух последних турах АПЛ.

    Напомним, лондонцы подряд проиграли «Борнмуту» (0:3) и «Уотфорду» (1:4).

    «Мы верим в Конте, и мы верим в нашу команду. Мы показали, что хотим сражаться даже с 10-ю игроками на поле, это показывает, что у нас есть характер. Тем не менее, когда вы дважды проигрываете, это нехорошо, и возникают вопросы. Однако мы вернулись к тренировкам с Конте, хорошо тренируемся и переломим сложившуюся ситуацию.

    Очевидно, что мы разочарованы двумя результатами, которые у нас были в последнюю неделю. Понятное дело, что это плохо, но мы должны перестроиться на тренировках, держать голову высоко поднятой и продолжать пахать. Просто продолжать делать то, что мы делаем. Мы проиграли дважды, но мы команда с тренером, и все относятся к этому с позитивом. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть на следующей неделе», – сказал Куртуа.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 6 февраля 2018, 20:50

      вест бром попадает)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 6 февраля 2018, 18:59

      Посмотрим...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11