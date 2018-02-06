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    Руни хочет быть тренером, а не спортивным аналитиком на ТВ

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни рассматривает несколько вариантов трудоустройства после завершения карьеры футболиста. Но наибольший приоритет он отдает работе тренера, а не спортивного аналитика на ТВ.

    «В будущем я бы хотел попробовать себя в работе тренером. На протяжении всей своей жизни я связан с футболом. Я получаю удовольствие от появления в телестудии и буду делать это чаще, но моей целью является тренерская работа», – заявил Руни Sky Sports.

    В текущем сезоне 32-летний англичанин сыграл в 21 матче своей команды в АПЛ, забив в них 10 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 11:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 18:18

      хорошее желание, особенно если чувствует в себе способности к этому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 6 февраля 2018, 17:11

      Игрок хороший, посмотрим что из тренера получится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 февраля 2018, 15:58

      Желание есть желание

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 11:16

      Возможно, знакомая атмосфера футбольного мира более понятна и притягательна для работы, чем студия, натянутые улыбки и антураж телевидения!!))

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