Руни хочет быть тренером, а не спортивным аналитиком на ТВ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни рассматривает несколько вариантов трудоустройства после завершения карьеры футболиста. Но наибольший приоритет он отдает работе тренера, а не спортивного аналитика на ТВ.

«В будущем я бы хотел попробовать себя в работе тренером. На протяжении всей своей жизни я связан с футболом. Я получаю удовольствие от появления в телестудии и буду делать это чаще, но моей целью является тренерская работа», – заявил Руни Sky Sports.

В текущем сезоне 32-летний англичанин сыграл в 21 матче своей команды в АПЛ, забив в них 10 голов.