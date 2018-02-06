«Вест Хэм» может уволить Мойеса вне зависимости от результатов сезона

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес по окончании сезона может остаться без работы. Руководство лондонского клуба может решиться на обновление тренерского штаба вне зависимости от результатов сезона.

В списке возможных кандидатов на замену Мойсу значатся Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Давид Вагнер («Хаддерсфилд») и Марку Силва (экс-«Уотфорд»).

Напомним, что шотландский специалист возглавил «Вест Хэм» в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Славена Билича. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 26 туров «Вест Хэм» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь лишь в трех очках от зоны вылета.