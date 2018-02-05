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    Оддо: «Я был бы рад, если бы Манчини возглавил сборную Италии»

    Главный тренер «Удинезе» Массимо Оддо поделился мнением о Роберто Манчини.

    «В молодости я работал под его руководством в «Лацио». Он основательно изменился с тех пор.

    Он и раньше был хорош, а теперь стал еще лучше. Я был бы рад, если бы он возглавил сборную Италии», – сказал специалист.

    Напомним, главный тренер «Зенита» считается главным претендентом на аналогичную должность в «скуадре адзурре».

    Ранее «Челси» опроверг информацию о возможном уходе Антонио Конте в сборную.

    Источник: Football Italia

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    05.02.2018 22:22
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 6 февраля 2018, 03:36

      А у нас есть клоуны которые говорят что он плохой тренер

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 5 февраля 2018, 22:51

      Отдаю.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > порт 6 февраля 2018, 13:18

      отдавай

      0
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