Оддо: «Я был бы рад, если бы Манчини возглавил сборную Италии»

Главный тренер «Удинезе» Массимо Оддо поделился мнением о Роберто Манчини.

«В молодости я работал под его руководством в «Лацио». Он основательно изменился с тех пор.

Он и раньше был хорош, а теперь стал еще лучше. Я был бы рад, если бы он возглавил сборную Италии», – сказал специалист.

Напомним, главный тренер «Зенита» считается главным претендентом на аналогичную должность в «скуадре адзурре».

Ранее «Челси» опроверг информацию о возможном уходе Антонио Конте в сборную.