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    UOL: «Сантос» готов продать Вериссимо «Спартаку» за 8,5 миллионов

    Сумма трансфера Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак» составит 8,5 миллионов евро. Об этом сообщил ресурс UOL.

    Издание уточнило, что исход переговоров остается под вопросом и зависит от обоих клубов. Согласно источнику, бразилец рассчитывает зарабатывать 125-180 тысяч евро в месяц.

    Если переговоры успешно завершатся в течение 48 часов, Вериссимо отправится на медосмотр в московском клубе.

    В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 45 встречах всех турниров. На его счету один гол и 10 желтых карточек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2018 20:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 09:42

      такой сериал надоедливый закрутили что любая Санта-Барбара отдыхает)) надеюсь решиться уже что-то в скором времени а то ведь сколько можно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +901

      Krics 5 февраля 2018, 21:41

      Лучшие сериалы о Спартаке :
      бразильский - в гл. роли Вериссимо,
      российский - в гл.роли Червиченко.
      Бомбардир.ру аншлаг обеспечен.

      2
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 5 февраля 2018, 20:58

      Санта-Барбара продолжается ...я за поп кормом ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 февраля 2018, 20:43

      Очередная серия, запасаемся попкорном)))

      4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 5 февраля 2018, 20:31

      он уже месяц переходит и ни как не может перейти

      3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 февраля 2018, 20:27

      Надоели новости про Вериссимо!!!То переходит,то не переходит!!

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 февраля 2018, 20:23

      И не надоело с периодичностью в несколько дней писать про Вериссимо? Взяли уже Максимовича и вполне очевидно, что бразильца теперь не возьмут. Он был номер 1 в начале трансферной компании, но жадность загорелых фраеров сгубила. Ему нашли замену в лице серба.

      5
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер > oyabun 5 февраля 2018, 21:47

      Максимович в аренде.
      Где он окажется по окончании аренды - одному Богу известно. Скорее всего не в Спартаке. Аренда игрока помогает срочно залатать дыру в составе. Будущего у этого финта - нет.
      Поэтому Вериссимо нужен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Kрейсер 6 февраля 2018, 07:39

      Вериссимо, как бразильский защитник - кот в мешке. Неизвестно вообще заиграет ли у нас? А Максимович однозначно всеми специалистами характеризуется как очень хороший защитник. А если проявит себя очень хорошо по окончании срока аренды, то можно будет и выкупить. Нет футболистов которые не продаются. Другое дело что и цена изменится..

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