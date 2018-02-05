UOL: «Сантос» готов продать Вериссимо «Спартаку» за 8,5 миллионов

такой сериал надоедливый закрутили что любая Санта-Барбара отдыхает)) надеюсь решиться уже что-то в скором времени а то ведь сколько можно.
Сумма трансфера Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак» составит 8,5 миллионов евро. Об этом сообщил ресурс UOL.
Издание уточнило, что исход переговоров остается под вопросом и зависит от обоих клубов. Согласно источнику, бразилец рассчитывает зарабатывать 125-180 тысяч евро в месяц.
Если переговоры успешно завершатся в течение 48 часов, Вериссимо отправится на медосмотр в московском клубе.
В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 45 встречах всех турниров. На его счету один гол и 10 желтых карточек.