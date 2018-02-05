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  • UOL: «Сантос» готов продать Вериссимо «Спартаку» за 8,5 миллионов

UOL: «Сантос» готов продать Вериссимо «Спартаку» за 8,5 миллионов

5 февраля 2018, 20:12
11

Сумма трансфера Лукаса Вериссимо из «Сантоса» в «Спартак» составит 8,5 миллионов евро. Об этом сообщил ресурс UOL.

Издание уточнило, что исход переговоров остается под вопросом и зависит от обоих клубов. Согласно источнику, бразилец рассчитывает зарабатывать 125-180 тысяч евро в месяц.

Если переговоры успешно завершатся в течение 48 часов, Вериссимо отправится на медосмотр в московском клубе.

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 45 встречах всех турниров. На его счету один гол и 10 желтых карточек.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Сантос Спартак
Комментарии (11)
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oyabun
1517851398
И не надоело с периодичностью в несколько дней писать про Вериссимо? Взяли уже Максимовича и вполне очевидно, что бразильца теперь не возьмут. Он был номер 1 в начале трансферной компании, но жадность загорелых фраеров сгубила. Ему нашли замену в лице серба.
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Artemka69
1517851663
Надоели новости про Вериссимо!!!То переходит,то не переходит!!
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серега кашин
1517851903
он уже месяц переходит и ни как не может перейти
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mialkov
1517852584
Очередная серия, запасаемся попкорном)))
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СПАРТАК1984
1517853528
Санта-Барбара продолжается ...я за поп кормом ...
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Krics
1517856115
Лучшие сериалы о Спартаке : бразильский - в гл. роли Вериссимо, российский - в гл.роли Червиченко. Бомбардир.ру аншлаг обеспечен.
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OfaZavr
1517899353
такой сериал надоедливый закрутили что любая Санта-Барбара отдыхает)) надеюсь решиться уже что-то в скором времени а то ведь сколько можно.
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