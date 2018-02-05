Бэкхем: «Пойду ли смотреть «Реал» – «ПСЖ»? Будет день Святого Валентина... не думаю, что жена оценит»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ».

«ПСЖ» в отличной форме сейчас. Но и для «Реала» это подходящий момент, чтобы выиграть. Посмотрите на игроков, которые есть у клубов — например, Роналду. В такие моменты игроки преодолевают самих себя. Нас ждет потрясающая игра.

«ПСЖ» или «Реал»? Я все еще страстно люблю оба клуба. Я провел четыре превосходных года в «Реале». В «ПСЖ» я играл не так долго, но победил в чемпионате. Я люблю этот клуб. То же и с «Реалом».

Пойду ли на стадион? Это день Святого Валентина… Позвать жену на матч в такой день… не думаю, что она оценит», — сказал Бекхэм.

Матч «Реал» – «ПСЖ» пройдет 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча состоится 6 марта в Париже.