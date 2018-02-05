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    Бэкхем: «Пойду ли смотреть «Реал» – «ПСЖ»? Будет день Святого Валентина... не думаю, что жена оценит»

    Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ».

    «ПСЖ» в отличной форме сейчас. Но и для «Реала» это подходящий момент, чтобы выиграть. Посмотрите на игроков, которые есть у клубов — например, Роналду. В такие моменты игроки преодолевают самих себя. Нас ждет потрясающая игра.

    «ПСЖ» или «Реал»? Я все еще страстно люблю оба клуба. Я провел четыре превосходных года в «Реале». В «ПСЖ» я играл не так долго, но победил в чемпионате. Я люблю этот клуб. То же и с «Реалом».

    Пойду ли на стадион? Это день Святого Валентина… Позвать жену на матч в такой день… не думаю, что она оценит», — сказал Бекхэм.

    Матч «Реал» – «ПСЖ» пройдет 14 февраля в Мадриде. Ответная встреча состоится 6 марта в Париже.

    Источник: AS

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    05.02.2018 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 февраля 2018, 21:34

      Вот именно за это сэр Алекс в него бутсой и зарядил, не любит он каблуков)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Kulima 24 февраля 2018, 16:04

      Ну ты совсем е...анутый на глухо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 февраля 2018, 20:42

      Каблук...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2018, 18:18

      ну бэкхэм еще тот каблук !

      0
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