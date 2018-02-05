«Интер» отдаст 23 миллиона «Расингу» за трансфер Мартинеса

Руководство «Интера» находится на финишной прямой в переговорах с коллегами из «Расинга» из Авельянеда относительно перехода по окончании сезона форварда Лаутаро Мартинеса. Ранее заинтересованность в этом футболисте проявляли также «Реал», «Атлетико» и «Рома».

Итальянский клуб готов заплатить за 20-летнего футболиста около 23 миллиона евро. Сам Мартинес получит контракт, который будет подписан по схеме «3+1».

В «Интере» кандидат в сборную Аргентины рассматривается в качестве потенциальной замены Мауро Икарди, который летом может перейти в «Реал».