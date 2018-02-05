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    Кейн стал первым игроком «Тоттенхэма» за семь лет, который забил один пенальти из двух в одной игре

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн принял участие в матче 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда встречалась с «Ливерпулем». Игра завершилась со счетом 2:2. Сам футболист на 87-й минуте встречи не смог реализовать 11-метровый удар, но реабилитировался спустя восемь минут, забив с еще одного назначенного пенальти.

    Последний раз подобное случилось с игроком лондонского клуба в Премьер-лиге 5 февраля 2011 года, когда Рафаэль ван дер Ваарт забил и не забил пенальти в игре с «Болтоном» (2:1).

    Источник: Twitter

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    05.02.2018 06:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 5 февраля 2018, 11:05

      Первый пеналь он забить не старался, это было видно. Иначе позора было бы много потом, тк повтор показал нырок Кейна без малейшего касания вратаря и надо было Кейну желтую давать, а не пеналь ставить. Об этом лайнсмен громко говорил, кстати. Тот же лайнсмен, который второй пеналь чётко определил.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 февраля 2018, 06:53

      Странная статистика в студию) первым за 7 лет из футболистов шпрот еще, он наверное первый Кейн в истории футбола который в матче забил и не забил пенальти. Может даже первый Гарри)

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