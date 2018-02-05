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  • Бывший скаут «Арсенала» советует Промесу перейти в «Саутгемптон»

Бывший скаут «Арсенала» советует Промесу перейти в «Саутгемптон»

5 февраля 2018, 00:22
6

Павел Кучеров, работавший в скаут-системе «Арсенала» и «Эвертона», выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен как можно быстрее перейти в клуб АПЛ.

Напомним, что этой зимой голландца хотел заполучить «Саутгемптон».

– Промесом интересовался «Саутгемптон», сначала предлагая 25, затем и почти 30 миллионов евро. Решение во многом зависело от самого Квинси, и он сказал, что счастлив в «Спартаке». Почему не рискнул?

– Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что «Саутгемптон» – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у «святых», а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.

– В чем же?

– Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в «Спартаке» и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.

– Как Квинси, по вашему мнению, лучше поступить?

– Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.

– То есть идеал – переход в «Саутгемптон»?

– Да. Там можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

– Но Саутгемптон по сравнению с Москвой – деревня…

– Во всех отношениях. Это играет свою роль, и если Квинси считает, что через три месяца получит более выгодное предложение, то он прав. «Спартак» дает шанс засветиться в еврокубках, возможно, в Лиге чемпионов.

– 30 миллионов евро за Квинси – адекватная цена?

– Да, абсолютно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (6)
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rammax fcsm
1517797077
ключевое слово - БЫВШИЙ... некомпетентное днище хочет сделать гадость и клубу, ослабив его, и игроку, отправив его в третьесортную команду... а потом бегать и клянчить процентик за помощь в сделке...
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Опорник84
1517804362
Как -нибудь без ваших советов дорогой товарищ!
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oyabun
1517806861
Пусть лучше жене своей советует, как удобнее расположиться.. А у Антохи своя голова есть и совсем неглупая.
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OfaZavr
1517815885
если он решил что переходить туда не хочет значит сам разберется как лучше поступить.
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Аскорбин
1517826001
Саутгемптон сразу чемпионом Англии станет с Промесом
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Тони Монтана Б
1517841583
А смысл? В Спартаке деньги капают же. Какой престиж?
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