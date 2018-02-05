Бывший скаут «Арсенала» советует Промесу перейти в «Саутгемптон»

Павел Кучеров, работавший в скаут-системе «Арсенала» и «Эвертона», выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен как можно быстрее перейти в клуб АПЛ.

Напомним, что этой зимой голландца хотел заполучить «Саутгемптон».

– Промесом интересовался «Саутгемптон», сначала предлагая 25, затем и почти 30 миллионов евро. Решение во многом зависело от самого Квинси, и он сказал, что счастлив в «Спартаке». Почему не рискнул?

– Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что «Саутгемптон» – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у «святых», а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.

– В чем же?

– Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в «Спартаке» и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.

– Как Квинси, по вашему мнению, лучше поступить?

– Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.

– То есть идеал – переход в «Саутгемптон»?

– Да. Там можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

– Но Саутгемптон по сравнению с Москвой – деревня…

– Во всех отношениях. Это играет свою роль, и если Квинси считает, что через три месяца получит более выгодное предложение, то он прав. «Спартак» дает шанс засветиться в еврокубках, возможно, в Лиге чемпионов.

– 30 миллионов евро за Квинси – адекватная цена?

– Да, абсолютно.