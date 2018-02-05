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    Бывший скаут «Арсенала» советует Промесу перейти в «Саутгемптон»

    Павел Кучеров, работавший в скаут-системе «Арсенала» и «Эвертона», выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен как можно быстрее перейти в клуб АПЛ.

    Напомним, что этой зимой голландца хотел заполучить «Саутгемптон».

    – Промесом интересовался «Саутгемптон», сначала предлагая 25, затем и почти 30 миллионов евро. Решение во многом зависело от самого Квинси, и он сказал, что счастлив в «Спартаке». Почему не рискнул?

    – Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что «Саутгемптон» – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у «святых», а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.

    – В чем же?

    – Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в «Спартаке» и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.

    – Как Квинси, по вашему мнению, лучше поступить?

    – Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.

    – То есть идеал – переход в «Саутгемптон»?

    – Да. Там можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

    – Но Саутгемптон по сравнению с Москвой – деревня…

    – Во всех отношениях. Это играет свою роль, и если Квинси считает, что через три месяца получит более выгодное предложение, то он прав. «Спартак» дает шанс засветиться в еврокубках, возможно, в Лиге чемпионов.

    – 30 миллионов евро за Квинси – адекватная цена?

    – Да, абсолютно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 00:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 февраля 2018, 17:39

      А смысл? В Спартаке деньги капают же. Какой престиж?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 5 февраля 2018, 13:20

      Саутгемптон сразу чемпионом Англии станет с Промесом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 февраля 2018, 10:31

      если он решил что переходить туда не хочет значит сам разберется как лучше поступить.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 февраля 2018, 08:01

      Пусть лучше жене своей советует, как удобнее расположиться.. А у Антохи своя голова есть и совсем неглупая.

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 февраля 2018, 07:19

      Как -нибудь без ваших советов дорогой товарищ!

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 февраля 2018, 05:17

      ключевое слово - БЫВШИЙ... некомпетентное днище хочет сделать гадость и клубу, ослабив его, и игроку, отправив его в третьесортную команду... а потом бегать и клянчить процентик за помощь в сделке...

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