Бабаев: «Надеюсь, Вернблум продолжит играть за ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокоммнтировал ход переговоров о новом контракте с полузащитником Понтусом Вернблумом.

«Надеюсь, нам удастся договориться о том, чтобы Вернблум продолжил выступление за ЦСКА. Пока рано говорить об этом. Вернемся к этому вопросу через месяц.

Переговоры по аренде Макарова в «Тосно» в самой начальной стадии. Только вчера стало известно о таком варианте, поэтому пока больше сказать нечего. Рассматриваем вариант аренды до конца сезона», — сказал Бабаев.

Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.