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    Бабаев: «Надеюсь, Вернблум продолжит играть за ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокоммнтировал ход переговоров о новом контракте с полузащитником Понтусом Вернблумом.

    «Надеюсь, нам удастся договориться о том, чтобы Вернблум продолжил выступление за ЦСКА. Пока рано говорить об этом. Вернемся к этому вопросу через месяц.

    Переговоры по аренде Макарова в «Тосно» в самой начальной стадии. Только вчера стало известно о таком варианте, поэтому пока больше сказать нечего. Рассматриваем вариант аренды до конца сезона», — сказал Бабаев.

    Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Спорт FM

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    02.02.2018 19:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 2 февраля 2018, 19:46

      ЦСКА станет бессмертным полком.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > Приус 2 февраля 2018, 21:04

      сравнение не уместно!

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