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    «Челси»: «Конте отработает контракт, несмотря на спекуляцию о сборной Италии»

    «Челси» прокомментировал информацию о том, что главный тренер Антонио Конте может возглавить сборную Италии.

    «Конте сказал, что отработает оставшиеся 18 месяцев контракта, несмотря на спекуляцию о сборной Италии», – написал работник пресс-службы синих в твиттере.

    Специалист возглавил лондонский клуб в августе 2016 года. В дебютном сезоне он привел команду к победе в чемпионате Англии. Со «скуадрой адзуррой» Конте работал с 2014 по 2016 год.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что фаворитом на пост тренера сборной считается Роберто Манчини, возглавляющий «Зенит».

    Источник: ФК «Челси»

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    02.02.2018 17:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 февраля 2018, 01:03

      Конте заслужил третий сезон и четвертый тоже . . .

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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 2 февраля 2018, 17:41

      А куда ж с "подводной лодки" денешься ! Это вам не зеня !

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