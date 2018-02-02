«Челси»: «Конте отработает контракт, несмотря на спекуляцию о сборной Италии»

«Челси» прокомментировал информацию о том, что главный тренер Антонио Конте может возглавить сборную Италии.

«Конте сказал, что отработает оставшиеся 18 месяцев контракта, несмотря на спекуляцию о сборной Италии», – написал работник пресс-службы синих в твиттере.

Специалист возглавил лондонский клуб в августе 2016 года. В дебютном сезоне он привел команду к победе в чемпионате Англии. Со «скуадрой адзуррой» Конте работал с 2014 по 2016 год.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что фаворитом на пост тренера сборной считается Роберто Манчини, возглавляющий «Зенит».