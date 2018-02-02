Итальянские СМИ считают Манчини фаворитом на пост тренера сборной

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – главный претендент на аналогичную должность в сборной Италии. Об этом сообщили Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

Федерация футбола Италии может выкупить контракт специалиста с петебургским клубом. Манчини возглавил сине-бело-голубых в июне 2017 года.

Предыдущий тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура покинул пост после невыхода на ЧМ-2018. Напомним, итальянцы уступили команде Швеции в стыковых матчах с общим счетом 0:1.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что сборную Италии также может возглавить Антонио Конте.