Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Итальянские СМИ считают Манчини фаворитом на пост тренера сборной

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – главный претендент на аналогичную должность в сборной Италии. Об этом сообщили Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

    Федерация футбола Италии может выкупить контракт специалиста с петебургским клубом. Манчини возглавил сине-бело-голубых в июне 2017 года.

    Предыдущий тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура покинул пост после невыхода на ЧМ-2018. Напомним, итальянцы уступили команде Швеции в стыковых матчах с общим счетом 0:1.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что сборную Италии также может возглавить Антонио Конте.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 18:32

      с одной стороны вроде охота чтобы его забрала сборная а с другой хочется посмотреть как он с Зеней дальше будет экспериментировать))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 2 февраля 2018, 17:43

      Достали уже эти тренеры-гасторбайтеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 2 февраля 2018, 16:53

      Ну и куда прикажете Зениту аргентинцев девать?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > m40 2 февраля 2018, 19:02

      с собой в италию

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 2 февраля 2018, 16:00

      Особенно это новость должна порадовать Шатова и Дзюбу....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 14:54

      Манчини придется делать выбор.Либо Зенит либо сборная.Других вариантов нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 2 февраля 2018, 14:38

      Хороший вариант для всех..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 февраля 2018, 14:21

      Всё идёт к мировому соглашению с Питером

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 февраля 2018, 14:05

      Возможно, это приемлемый вариант и для Италии и для Зенита.
      Только в слух про это никто не скажет, так как амбиции и предыдущие заявления говорят о долгосрочном сотрудничестве и т.д. и т.п.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 февраля 2018, 13:06

      Забирайте мы не против. Только я сомневаюсь что он уйдет сам в ближ. время.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Jenea83 2 февраля 2018, 13:29

      Нет уж,пусть дальше гробит зинет,мы только этому рады!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11