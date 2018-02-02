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Итальянские СМИ считают Манчини фаворитом на пост тренера сборной

2 февраля 2018, 12:49
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – главный претендент на аналогичную должность в сборной Италии. Об этом сообщили Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport.

Федерация футбола Италии может выкупить контракт специалиста с петебургским клубом. Манчини возглавил сине-бело-голубых в июне 2017 года.

Предыдущий тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура покинул пост после невыхода на ЧМ-2018. Напомним, итальянцы уступили команде Швеции в стыковых матчах с общим счетом 0:1.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что сборную Италии также может возглавить Антонио Конте.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Jenea83
1517565991
Забирайте мы не против. Только я сомневаюсь что он уйдет сам в ближ. время.
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insider_retro
1517569537
Возможно, это приемлемый вариант и для Италии и для Зенита. Только в слух про это никто не скажет, так как амбиции и предыдущие заявления говорят о долгосрочном сотрудничестве и т.д. и т.п.
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DOCTOR PENALTY
1517570479
Всё идёт к мировому соглашению с Питером
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Путник 13
1517571491
Хороший вариант для всех..
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zigbert
1517572474
Манчини придется делать выбор.Либо Зенит либо сборная.Других вариантов нет.
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Евгений Лесников
1517576455
Особенно это новость должна порадовать Шатова и Дзюбу....
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m40
1517579599
Ну и куда прикажете Зениту аргентинцев девать?
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Taps
1517582609
Достали уже эти тренеры-гасторбайтеры.
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OfaZavr
1517585535
с одной стороны вроде охота чтобы его забрала сборная а с другой хочется посмотреть как он с Зеней дальше будет экспериментировать))
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