Конте может возглавить Италию, если его уволят из «Челси»

Конте нельзя увольнять... даже тупо из за того, что он реально, выполняет свою работу на ура! Тем более после Чемпионского сезона, он с командой не скатился дальше ТОП-4! + Спады и травмы основы дают своё... А выводить в стартовый состав не наигранных игроков приходится... Руководству надо было прислушиваться к нему, кого приобретать... А не тупо закрывать дыры в команде.... после ухода некоторых игроков... ему нужны футболисты! Дайте ему что он хочет и кого он хочет и Челси год за годом будет на вершине! Просто дайте ему спокойно работать! Он с первого сезона своего начал строить Машину... а когда как говориться, детали не подходят этой Машине... как она будет давить всех подряд...Тем более без поражений не бывает Побед! Требовать от него большего с такими кадрами в команде, которые толком адаптироваться не могут(Дзаппакоста, Рюдигер, Кэйхила вообще на банку надо, Бакайоко чудит и не отрабатывает как может...или не хочет... Всё Канте подчищает за ним, Мората всё никак не отвыкнет от балета... при любом касании падает, Педро вообще не выпускать - толку 0, Азару одному тяжело реально - ему нужны в пару такие же дальновидные бойцы!,Может всё таки Жиру выстрелит и заставит Морату реально пахать, что бы играть в старте! Куртуа после травмы реально медленный... Кабальеро в старт, Тащит реально Мужик с яйцами!
Антонио Конте в случае своего увольнения с поста главного тренера «Челси», может получить предложение возглавить сборную Италии.
Сейчас итальянский специалист подвергается критике из-за плохих результатов синих в текущем сезоне. Это может также вынудить руководство клуба расстаться со специалистом по завершении сезона.
Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, который пройдет этим летом в России.