Конте может возглавить Италию, если его уволят из «Челси»

Антонио Конте в случае своего увольнения с поста главного тренера «Челси», может получить предложение возглавить сборную Италии.

Сейчас итальянский специалист подвергается критике из-за плохих результатов синих в текущем сезоне. Это может также вынудить руководство клуба расстаться со специалистом по завершении сезона.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, который пройдет этим летом в России.