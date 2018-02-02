Агент Кришито и Боккетти рассказал об интересе клубов Серии А к своим клиентам

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Андреа Д’Амико, агент защитников Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, поделился информацией о переговорах с итальянскими клубами.
– Договорился ли Кришито о контракте с «Дженоа»?
– Это интересный вариант. Доменико очень привязан к своему родному клубу, но контракта на данный момент нет.
– «Беневенто» интересовался Боккетти?
– Со мной по этому поводу не связывались.
Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 28 играх всех турниров.
Боккетти пополнил состав «Спартака» в 2013. Его статистика – 15 матчей без результативных действий.