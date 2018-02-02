Агент Кришито и Боккетти рассказал об интересе клубов Серии А к своим клиентам

Андреа Д’Амико, агент защитников Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, поделился информацией о переговорах с итальянскими клубами.

– Договорился ли Кришито о контракте с «Дженоа»?

– Это интересный вариант. Доменико очень привязан к своему родному клубу, но контракта на данный момент нет.

– «Беневенто» интересовался Боккетти?

– Со мной по этому поводу не связывались.

Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 28 играх всех турниров.

Боккетти пополнил состав «Спартака» в 2013. Его статистика – 15 матчей без результативных действий.