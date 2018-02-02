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    Агент Кришито и Боккетти рассказал об интересе клубов Серии А к своим клиентам

    Андреа Д’Амико, агент защитников Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти, поделился информацией о переговорах с итальянскими клубами.

    – Договорился ли Кришито о контракте с «Дженоа»?

    – Это интересный вариант. Доменико очень привязан к своему родному клубу, но контракта на данный момент нет.

    – «Беневенто» интересовался Боккетти?

    – Со мной по этому поводу не связывались.

    Кришито выступает за «Зенит» с 2011 года. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 28 играх всех турниров.

    Боккетти пополнил состав «Спартака» в 2013. Его статистика – 15 матчей без результативных действий.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    02.02.2018 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 2 февраля 2018, 19:33

      Рекламная акция.

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 2 февраля 2018, 19:21

      Кришито уже не молодой......охото пожить нормально,в тепле,на родине,его можно понять!

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 2 февраля 2018, 19:00

      Пусть уже валят, достали.........

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 2 февраля 2018, 17:25

      Цену набивает.

      0
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