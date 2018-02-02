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    «Чемпионат»: «Краснодар» арендует Шатова с правом выкупа

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Краснодар» на правах аренды. Об этом сообщил «Чемпионат».

    «Ожидается, что игрок присоединится к горожанам на сборе в Марбелье уже в понедельник, 5 февраля.

    «Горожане» получат право окончательное право выкупа хавбека. Также по условиям арендного соглашения «Краснодар» сможет заявить игрока на игру против «Зенита» за определенную плату», – говорится в заметке источника.

    Ранее 27-летний игрок сборной России не попал в заявку команды Роберто Манчини на оба сбора и тренировался с дублирующим составом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2018 16:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +393

      victosha 2 февраля 2018, 19:51

      Джек-пот для Шатова, и Краснодару хорошо, и для сборной профит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 февраля 2018, 18:59

      Для Краснодара, наверное, это хороший трансфер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2018, 18:46

      Удачи Олег покажи свою игру чтобы Манчини локти кусал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 февраля 2018, 18:33

      Явное усиление для "быков". Жаль, что в своё время Краснодар не перепрыгнул ЦЗ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 2 февраля 2018, 18:10

      Хорошо бы это была не утка. Но верить боюсь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 18:02

      Теперь у Шатова будет возможность проявить все свои способности.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2018, 17:55

      Как все очень рад. этот игрок нам еще очень нужен..(очень напоминает по задумке исполнения Широкова) зря его слили он еще себя покажет!!

      2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 февраля 2018, 17:44

      Успехов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 февраля 2018, 17:37

      Жаль , что не в Урал ! Удачи Олегу !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2018, 17:30

      Вот теперь, похоже, все на своих местах. И никаких дзюб, что в переводе с китайского - свиных котлет

      1
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