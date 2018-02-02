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«Чемпионат»: «Краснодар» арендует Шатова с правом выкупа

2 февраля 2018, 16:15
19

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Краснодар» на правах аренды. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Ожидается, что игрок присоединится к горожанам на сборе в Марбелье уже в понедельник, 5 февраля.

«Горожане» получат право окончательное право выкупа хавбека. Также по условиям арендного соглашения «Краснодар» сможет заявить игрока на игру против «Зенита» за определенную плату», – говорится в заметке источника.

Ранее 27-летний игрок сборной России не попал в заявку команды Роберто Манчини на оба сбора и тренировался с дублирующим составом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Краснодар Россия Шатов Олег
Комментарии (19)
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Cherembas
1517577970
удачи Олежка
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DOCTOR PENALTY
1517578201
Момент истины для Шатова, надо ловить шанс
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vladimir-7
1517578262
Вот и хорошо, единственное то, что сразу не будет участвовать в розыгрыше европейских кубков, чтобы быстрее набрать форму для ЧМ-2018.
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hevbn 28
1517578750
От этого трансфера выиграют почти все, Шатов получит игровое время , Краснодар получает очень сильного игрока, а сборная сможет рассчитывать на то ,что потенциально лидер команды подойдет к ЧМ в хорошем состоянии.В минусе может быть только Зенит , но как мы знаем "у богатых свои причуды".
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insider_retro
1517578888
В силу ряда обстоятельств, Шатов будет крайне мотивирован проявить себя! Благоприятная ситуация доказать себе и всем, что рано его перевели во второй эшелон!
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Ruryu
1517579217
Теперь,надо пахать и за себя и за того парня,чтоб доказать всем,что он сборник!!!
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dok66
1517582226
Жаль , что не в Урал ! Удачи Олегу !
Ответить
яйва-яйва
1517582656
Успехов!
Ответить
афоня72
1517583303
Как все очень рад. этот игрок нам еще очень нужен..(очень напоминает по задумке исполнения Широкова) зря его слили он еще себя покажет!!
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zigbert
1517583721
Теперь у Шатова будет возможность проявить все свои способности.
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