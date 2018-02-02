«Чемпионат»: «Краснодар» арендует Шатова с правом выкупа

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Краснодар» на правах аренды. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Ожидается, что игрок присоединится к горожанам на сборе в Марбелье уже в понедельник, 5 февраля.

«Горожане» получат право окончательное право выкупа хавбека. Также по условиям арендного соглашения «Краснодар» сможет заявить игрока на игру против «Зенита» за определенную плату», – говорится в заметке источника.

Ранее 27-летний игрок сборной России не попал в заявку команды Роберто Манчини на оба сбора и тренировался с дублирующим составом.