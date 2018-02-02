Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вальверде, Бускетс и Гомеш пострадали от желудочной инфекции, португалец попал в больницу

    У главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, физиотерапевта Антонио Позанко, полузащитников Серхио Бускетса и Андре Гомеша выявлена желудочная инфекция. Об этом сообщило Mundo Deportivo.

    Согласно источнику, 24-летний Гомеш с субботы по среду находился в больнице.

    Португалец пополнил состав сине-гранатовых в июле 2016 года, перейдя из «Валенсии» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче и отдал одну результативную передачу.

    После 21 тура Примеры каталонский клуб возглавляет чемпионскую гонку.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11