Вальверде, Бускетс и Гомеш пострадали от желудочной инфекции, португалец попал в больницу

У главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, физиотерапевта Антонио Позанко, полузащитников Серхио Бускетса и Андре Гомеша выявлена желудочная инфекция. Об этом сообщило Mundo Deportivo.

Согласно источнику, 24-летний Гомеш с субботы по среду находился в больнице.

Португалец пополнил состав сине-гранатовых в июле 2016 года, перейдя из «Валенсии» за 35 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче и отдал одну результативную передачу.

После 21 тура Примеры каталонский клуб возглавляет чемпионскую гонку.