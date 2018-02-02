Мхитарян взял 7-й номер на АПЛ и 77-й – на Лигу Европы

Новичок «Арсенала» Генрих Мхитарян будет выступать в АПЛ и остальных внутренних турниров под 7-м номером.

Ранее в футболке с семеркой играл нападающий Алексис Санчес, которого клуб отпустил в «МЮ» на правах обмена на Мхитаряна.

На Лигу Европы клуб заявил Мхитаряна под 77-м номером.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер подтвердил выход армянина в завтрашнем матче 26 тура АПЛ чемпионата Англии против «Эвертона». Сообщалось, что другой новичок лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг может пропустить встречу из-за простуды.