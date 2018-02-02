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    Мхитарян взял 7-й номер на АПЛ и 77-й – на Лигу Европы

    Новичок «Арсенала» Генрих Мхитарян будет выступать в АПЛ и остальных внутренних турниров под 7-м номером.

    Ранее в футболке с семеркой играл нападающий Алексис Санчес, которого клуб отпустил в «МЮ» на правах обмена на Мхитаряна.

    На Лигу Европы клуб заявил Мхитаряна под 77-м номером.

    Главный тренер «канониров» Арсен Венгер подтвердил выход армянина в завтрашнем матче 26 тура АПЛ чемпионата Англии против «Эвертона». Сообщалось, что другой новичок лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг может пропустить встречу из-за простуды.

    Источник: Metro

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    02.02.2018 14:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 2 февраля 2018, 17:30

      А как поднять бабла Мхитарян три топора!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 февраля 2018, 15:17

      А кто-нибудь разъясните плиз почему в ЛЕ он не может играть с семёркой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > I_R_O_N_M_A_N 2 февраля 2018, 15:38

      на сезон 17-18 в ЛЕ от Арсенала заявлен Алексис Санчез

      1
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > I_R_O_N_M_A_N 2 февраля 2018, 16:59

      В групповом этапе с 7 номером играл Санчес

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 2 февраля 2018, 15:03

      А он разве не выходил с валлийцами?

      0
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