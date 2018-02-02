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    Дебют Обамеянга за «Арсенал» откладывается из-за болезни

    Новичок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг из-за простуды может пропустить встречу с «Эвертоном» в рамках 26 тура чемпионата Англии. Матч состоится завтра.

    «Надо будет оценить его состояние перед игрой», – сказал тренер «канониров» Арсен Венгер.

    Напомним, переход габонца из «Боруссии» состоялся в последний день трансферного окна. Сумма сделки составила 63,75 миллионов евро. 28-летний форвард опубликовал прощальное письмо дортмундскому клубу.

    В текущем сезоне Обамеянг забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 24 встречах всех турниров.

    «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.02.2018 13:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 февраля 2018, 22:23

      понял куда приехал !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 февраля 2018, 17:57

      ну вот только приехал и сразу же разболелся

      0
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 2 февраля 2018, 16:00

      Триппер???

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 февраля 2018, 15:40

      сук@, пей фервекс!!! нам нужны очки... там еще Уолкотт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 2 февраля 2018, 14:35

      Наверное, перетусил лишнего в Лондоне на радостях от трансфера)))

      0
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