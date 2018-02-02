Дебют Обамеянга за «Арсенал» откладывается из-за болезни

Новичок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг из-за простуды может пропустить встречу с «Эвертоном» в рамках 26 тура чемпионата Англии. Матч состоится завтра.

«Надо будет оценить его состояние перед игрой», – сказал тренер «канониров» Арсен Венгер.

Напомним, переход габонца из «Боруссии» состоялся в последний день трансферного окна. Сумма сделки составила 63,75 миллионов евро. 28-летний форвард опубликовал прощальное письмо дортмундскому клубу.

В текущем сезоне Обамеянг забил 21 гол и отдал три результативные передачи в 24 встречах всех турниров.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.